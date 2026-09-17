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Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах
Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах
Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:36
2026-09-17T20:41
бюджет
федеральный бюджет
владимир путин (политик)
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам."Подчеркну, безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России", - сказал Путин."Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития", - сказал он.Дефицит федерального бюджета РФ, по словам главы государства, ожидается примерно в 2% при консервативном сценарии цен на нефть."По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть", - отметил президент.Он также добавил, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом."Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 606 миллиардов рублей", - сказал Владимир Путин.Путин отметил, что существенный вклад в профицит федерального бюджета внесли поступления, не связанные с глобальной конъюнктурой на рынке углеводородов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бюджет, федеральный бюджет, владимир путин (политик), экономика, россия, новости
Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах

Приоритетом федерального бюджета РФ должно быть выполнение соцобязательств - Путин

20:36 17.09.2026 (обновлено: 20:41 17.09.2026)
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам.
"Подчеркну, безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России", - сказал Путин.
"Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития", - сказал он.
Дефицит федерального бюджета РФ, по словам главы государства, ожидается примерно в 2% при консервативном сценарии цен на нефть.
"По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть", - отметил президент.
Он также добавил, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом.
"Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 606 миллиардов рублей", - сказал Владимир Путин.
Путин отметил, что существенный вклад в профицит федерального бюджета внесли поступления, не связанные с глобальной конъюнктурой на рынке углеводородов.
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БюджетФедеральный бюджетВладимир Путин (политик)ЭкономикаРоссияНовости
 
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