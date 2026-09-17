https://crimea.ria.ru/20260917/putin-rasskazal-o-federalnom-byudzhete-i-ego-prioritetakh-1159471991.html

Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах

Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах

Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:36

2026-09-17T20:36

2026-09-17T20:41

бюджет

федеральный бюджет

владимир путин (политик)

экономика

россия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_0c3c5c55e555c3f7bda982309da05460.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам."Подчеркну, безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России", - сказал Путин."Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития", - сказал он.Дефицит федерального бюджета РФ, по словам главы государства, ожидается примерно в 2% при консервативном сценарии цен на нефть."По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть", - отметил президент.Он также добавил, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом."Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 606 миллиардов рублей", - сказал Владимир Путин.Путин отметил, что существенный вклад в профицит федерального бюджета внесли поступления, не связанные с глобальной конъюнктурой на рынке углеводородов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, федеральный бюджет, владимир путин (политик), экономика, россия, новости