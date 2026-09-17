https://crimea.ria.ru/20260917/provokator-promokashka-zachem-vo-vlasti-ukrainy-zagovorili-o-mire-s-rossiey-1159454204.html
Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией
Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией
Звучащие все громче из Верховной рады Украины заявления о необходимости провести референдум по вопросу заключения мира с Россией, очевидно, являются... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T18:22
2026-09-17T18:22
2026-09-17T18:22
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111557/19/1115571949_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_7cc746e73d71de656e84320745a3239a.jpg
Олег Шевченко: Призывы из Верховной Рады Украины к миру с Россией являются провокацией
Олег Шевченко: Призывы из Верховной Рады Украины к миру с Россией являются провокацией
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Звучащие все громче из Верховной рады Украины заявления о необходимости провести референдум по вопросу заключения мира с Россией, очевидно, являются провокацией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.На днях депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.Гетманцев не так давно выступал за совершенно другую повестку, но как представитель украинской власти, где с легкостью действуют под девизом "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть", вполне мог, как говорят, переобуться налету, заметил политолог.Однако верить в искренность слов и истинность намерений таких людей, как он, можно было бы лишь, совершенно не учитывая факта тотальной закрытости информационного пространства Украины и массовых репрессий против всех, кто действительно, а не на словах, выступает за мир с Россией, добавил Шевченко.В этой связи эксперт склоняется к мнению, что скорее всего публичные высказывания украинского парламентария о необходимости установления скорейшего мира с Россией через референдум – часть спецоперации СБУ или других органов Украины по выявлению тех людей, которые являются сторонниками такого развития событий. "И он (Гетманцев – ред.) выступает здесь в формате, я так полагаю, провокатора, который позволит выявить этих людей", – сказал Шевченко.И выразил мнение, что возможен и другой вариант: через депутата рады реализуется информационная операция.Так или иначе, эксперт делает вывод, что воспринимать Гетманцева как активного и серьезного борца и политическую фигуру, действующую самостоятельно и с определенными планами на будущее, не следует. "Это, скорее всего, извините за выражение, некая "промокашка", которая реализует чьи-то интересы", – подытожил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на УкраинеПохоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад
https://crimea.ria.ru/20260911/politicheskiy-rezhim-v-kieve-uydet-v-nebytie--medvedev-1159310275.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111557/19/1115571949_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_a070fbe31657f996839c6205f2ddf2b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения
Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией
Призывы из Верховной Рады Украины к миру с Россией являются провокацией – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым.
Звучащие все громче из Верховной рады Украины заявления о необходимости провести референдум по вопросу заключения мира с Россией, очевидно, являются провокацией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.
На днях депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.
Гетманцев не так давно выступал за совершенно другую повестку, но как представитель украинской власти, где с легкостью действуют под девизом "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть", вполне мог, как говорят, переобуться налету, заметил политолог.
Однако верить в искренность слов и истинность намерений таких людей, как он, можно было бы лишь, совершенно не учитывая факта тотальной закрытости информационного пространства Украины и массовых репрессий против всех, кто действительно, а не на словах, выступает за мир с Россией, добавил Шевченко.
"Но этих людей физически ликвидируют, арестовывают, зачастую без суда и следствия держат в тюрьмах годами, известно даже о пытках. И тут вдруг человек публично об этом говорит ", – заметил спикер.
В этой связи эксперт склоняется к мнению, что скорее всего публичные высказывания украинского парламентария о необходимости установления скорейшего мира с Россией через референдум – часть спецоперации СБУ или других органов Украины по выявлению тех людей, которые являются сторонниками такого развития событий. "И он (Гетманцев – ред.) выступает здесь в формате, я так полагаю, провокатора, который позволит выявить этих людей", – сказал Шевченко.
И выразил мнение, что возможен и другой вариант: через депутата рады реализуется информационная операция.
"То есть выступит Гетманцев – и посмотрят, как к этому отнесется население Украины. Если начнут "снимать" информацию, что население Украины в целом к этому (заключению мира с Россией – ред.) относится положительно, значит, что-то надо делать. То есть проверка психологического состояния украинского населения", – сказал гость эфира.
Так или иначе, эксперт делает вывод, что воспринимать Гетманцева как активного и серьезного борца и политическую фигуру, действующую самостоятельно и с определенными планами на будущее, не следует. "Это, скорее всего, извините за выражение, некая "промокашка", которая реализует чьи-то интересы", – подытожил политолог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: