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Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией

Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией

Звучащие все громче из Верховной рады Украины заявления о необходимости провести референдум по вопросу заключения мира с Россией, очевидно, являются... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T18:22

2026-09-17T18:22

2026-09-17T18:22

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Олег Шевченко: Призывы из Верховной Рады Украины к миру с Россией являются провокацией Олег Шевченко: Призывы из Верховной Рады Украины к миру с Россией являются провокацией audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Звучащие все громче из Верховной рады Украины заявления о необходимости провести референдум по вопросу заключения мира с Россией, очевидно, являются провокацией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.На днях депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.Гетманцев не так давно выступал за совершенно другую повестку, но как представитель украинской власти, где с легкостью действуют под девизом "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть", вполне мог, как говорят, переобуться налету, заметил политолог.Однако верить в искренность слов и истинность намерений таких людей, как он, можно было бы лишь, совершенно не учитывая факта тотальной закрытости информационного пространства Украины и массовых репрессий против всех, кто действительно, а не на словах, выступает за мир с Россией, добавил Шевченко.В этой связи эксперт склоняется к мнению, что скорее всего публичные высказывания украинского парламентария о необходимости установления скорейшего мира с Россией через референдум – часть спецоперации СБУ или других органов Украины по выявлению тех людей, которые являются сторонниками такого развития событий. "И он (Гетманцев – ред.) выступает здесь в формате, я так полагаю, провокатора, который позволит выявить этих людей", – сказал Шевченко.И выразил мнение, что возможен и другой вариант: через депутата рады реализуется информационная операция.Так или иначе, эксперт делает вывод, что воспринимать Гетманцева как активного и серьезного борца и политическую фигуру, действующую самостоятельно и с определенными планами на будущее, не следует. "Это, скорее всего, извините за выражение, некая "промокашка", которая реализует чьи-то интересы", – подытожил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на УкраинеПохоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад

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