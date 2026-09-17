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После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2026
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T08:07
2026-09-17T08:07
2026-09-17T08:11
ярославская область
михаил евраев
новости
москва
транспорт
ограничение движения
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И обратился с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршрут минуя этот участок.Также губернатор проинформировал, что возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки БПЛА, полностью потушены.Глава региона предупредил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославская область, михаил евраев, новости, москва, транспорт, ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон)
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
Перекрыто движение в сторону Москвы из Ярославской области после удара ВСУ по региону
08:07 17.09.2026 (обновлено: 08:11 17.09.2026)