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После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы

После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2026

После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы

После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T08:07

2026-09-17T08:07

2026-09-17T08:11

ярославская область

михаил евраев

новости

москва

транспорт

ограничение движения

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И обратился с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршрут минуя этот участок.Также губернатор проинформировал, что возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки БПЛА, полностью потушены.Глава региона предупредил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ярославская область

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, михаил евраев, новости, москва, транспорт, ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон)