Рейтинг@Mail.ru
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/posle-udara-vsu-po-yaroslavskoy-oblasti-perekryto-dvizhenie-v-storonu-moskvy-1159444451.html
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2026
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T08:07
2026-09-17T08:11
ярославская область
михаил евраев
новости
москва
транспорт
ограничение движения
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aec84fea1a5216859f8c91885124c841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И обратился с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршрут минуя этот участок.Также губернатор проинформировал, что возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки БПЛА, полностью потушены.Глава региона предупредил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ярославская область
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_9dfbc04d47646dcec07a74f81767f1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярославская область, михаил евраев, новости, москва, транспорт, ограничение движения, беспилотник (бпла, дрон)
После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы

Перекрыто движение в сторону Москвы из Ярославской области после удара ВСУ по региону

08:07 17.09.2026 (обновлено: 08:11 17.09.2026)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. После массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область были обнаружены обломки вражеских дронов – перекрыто движение из региона в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И обратился с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршрут минуя этот участок.
Также губернатор проинформировал, что возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки БПЛА, полностью потушены.
Глава региона предупредил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевНовостиМоскваТранспортОграничение движенияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов
10:06В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко
09:52Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
09:45ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
09:31"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружие
09:22Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму
09:01ВСУ ночью атаковали Крым и еще 20 регионов России
08:54Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВО
08:40В юго-восточном Крыму нет воды из-за перебоев со светом
08:19ВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины
08:07После удара ВСУ по Ярославской области перекрыто движение в сторону Москвы
07:47Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября
07:36Возле Новороссийска произошло землетрясение
07:22Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России
07:11Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома
06:55После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
06:39Взрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей воды
06:10Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 сентября
Лента новостейМолния