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После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.09.2026
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
В ночь на четверг украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит нефтеперерабатывающий завод, повреждены многоквартирные дома и РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T06:55
2026-09-17T07:00
ярославская область
михаил евраев
нпз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит нефтеперерабатывающий завод, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославская область, михаил евраев, нпз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома

НПЗ горит в Ярославской области и повреждены жилые дома после удара ВСУ

06:55 17.09.2026 (обновлено: 07:00 17.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит нефтеперерабатывающий завод, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевНПЗНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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