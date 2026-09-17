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После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.09.2026
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
В ночь на четверг украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит нефтеперерабатывающий завод, повреждены многоквартирные дома и РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T06:55
2026-09-17T06:55
2026-09-17T07:00
ярославская область
михаил евраев
нпз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит нефтеперерабатывающий завод, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ярославская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ярославская область, михаил евраев, нпз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
После удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые дома
НПЗ горит в Ярославской области и повреждены жилые дома после удара ВСУ
06:55 17.09.2026 (обновлено: 07:00 17.09.2026)