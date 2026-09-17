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Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России

Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России

Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, итоговый документ направится РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T07:22

2026-09-17T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, итоговый документ направится на подпись президенту США Дональду Трампу.Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев.Американский сенат одобрил данный законопроект 7 августа подавляющим большинством голосов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% – на весь импорт из России в США.Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным. Так, демократ Чуй Гарсия, что инициатива не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин. Его коллега по партии Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины.Москва не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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