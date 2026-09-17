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Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России
Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России
Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, итоговый документ направится РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T07:22
2026-09-17T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, итоговый документ направится на подпись президенту США Дональду Трампу.Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев.Американский сенат одобрил данный законопроект 7 августа подавляющим большинством голосов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% – на весь импорт из России в США.Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным. Так, демократ Чуй Гарсия, что инициатива не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин. Его коллега по партии Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины.Москва не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, россия, сша, конгресс сша, санкции против россии
Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России

Проект о санкциях против России за авторством Грэма* одобрила палата представителей США

07:22 17.09.2026
 
© AP Photo Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, итоговый документ направится на подпись президенту США Дональду Трампу.
Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев.
Американский сенат одобрил данный законопроект 7 августа подавляющим большинством голосов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% – на весь импорт из России в США.
Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.
При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным. Так, демократ Чуй Гарсия, что инициатива не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин. Его коллега по партии Ким Шрейер заявила, что законопроект изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а конгрессвумен Бриттани Петтерсен подчеркнула, что не считает принятый законопроект отвечающим целям поддержки Украины.
Москва не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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