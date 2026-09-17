https://crimea.ria.ru/20260917/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-proizoshlo-v-noch-na-17-sentyabrya-1159441598.html
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T06:10
2026-09-17T06:10
2026-09-17T06:10
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110067/02/1100670221_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4ac3ee6acfb91fb9a10b352d04b8ed72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать центральные районы Крыма, работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около двух часов ночи четверга.В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110067/02/1100670221_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_8a7b5f4399ed429374490e0613f9c67c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать центральные районы Крыма, работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около двух часов ночи четверга.
В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.
Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.