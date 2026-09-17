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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября
В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T06:10
2026-09-17T06:10
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать центральные районы Крыма, работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около двух часов ночи четверга.В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября

06:10 17.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать центральные районы Крыма, работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около двух часов ночи четверга.
В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.
Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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