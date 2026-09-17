https://crimea.ria.ru/20260917/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-proizoshlo-v-noch-na-17-sentyabrya-1159441598.html

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 17 сентября

В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T06:10

2026-09-17T06:10

2026-09-17T06:10

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на четверг, 17 сентября, объявляли беспилотную опасность – ПВО работала в центре полуострова, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать центральные районы Крыма, работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около двух часов ночи четверга.В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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