Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
На строительство и реконструкцию дороги от "Тавриды" на ЮБК выделят 3,5 млрд
14:58 17.09.2026 (обновлено: 15:00 17.09.2026)
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтарт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
"Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.
Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. В соответствии с ней в двух регионах будет увеличена протяженность автомобильных дорог, построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, проведен капитальный ремонт учреждений культуры и объектов культурного наследия.
В апреле министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%.
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