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Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T14:58
2026-09-17T15:00
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
симферополь
алушта
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. В соответствии с ней в двух регионах будет увеличена протяженность автомобильных дорог, построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, проведен капитальный ремонт учреждений культуры и объектов культурного наследия.В апреле министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На участке трассы "Новороссия" меняют асфальтДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"
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РИА Новости Крым
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, симферополь, алушта, ялта
Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

На строительство и реконструкцию дороги от "Тавриды" на ЮБК выделят 3,5 млрд

14:58 17.09.2026 (обновлено: 15:00 17.09.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтарт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
Старт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
"Принятое решение увеличит транспортную связность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.
Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. В соответствии с ней в двух регионах будет увеличена протяженность автомобильных дорог, построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, проведен капитальный ремонт учреждений культуры и объектов культурного наследия.
В апреле министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогСимферопольАлуштаЯлта
 
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