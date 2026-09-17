https://crimea.ria.ru/20260917/novaya-magistral-soedinit-tavridu-i-yubk-vydeleno-35-mlrd-rubley-1159459033.html

Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T14:58

2026-09-17T14:58

2026-09-17T15:00

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт и строительство дорог

симферополь

алушта

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. В соответствии с ней в двух регионах будет увеличена протяженность автомобильных дорог, построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, проведен капитальный ремонт учреждений культуры и объектов культурного наследия.В апреле министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На участке трассы "Новороссия" меняют асфальтДорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк Утвержден проект второго этапа дорожной инфраструктуры "Золотых песков России"

симферополь

алушта

ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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