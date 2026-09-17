На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых
На Солнце впервые за 5 лет не было ни одной вспышки и может вырасти солнечная активность
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Солнце впервые с 2021 года не произошло ни одной вспышки за четверо суток, что может говорить об уменьшении продолжительности солнечного цикла, за которым может последовать мощный рост солнечной активности. Об этом сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Впервые с декабря 2021 года на звезде за четверо суток не было зарегистрировано ни одной солнечной вспышки обычного класса C и выше. Последний раз перерыв такой продолжительности наблюдался с 7 по 11 декабря 2021 года, когда составил пять суток. Если сегодня, 17 сентября, вспышечная активность не возобновится, то будет побит и этот антирекорд", – сообщили ученые.
Текущий 25-й солнечный цикл начался в декабре 2019 года и сейчас завершает седьмой год. В связи с текущим солнечным затишьем ученые не исключат, что он может оказаться короче обычных 11 лет и продлиться всего девять лет, что наблюдалось в последний раз еще во второй половине XVIII века. По современным представлениям, быстрая фаза спада цикла обычно предшествует особенно сильным последующим циклам.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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