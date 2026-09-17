https://crimea.ria.ru/20260917/na-solntse-prekratilis-vspyshki--chto-trevozhit-uchenykh-1159452023.html

На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых

На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых - РИА Новости Крым, 17.09.2026

На Солнце прекратились вспышки – что тревожит ученых

На Солнце впервые с 2021 года не произошло ни одной вспышки за четверо суток, что может говорить об уменьшении продолжительности солнечного цикла, за которым... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T18:54

2026-09-17T18:54

2026-09-17T18:54

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вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На Солнце впервые с 2021 года не произошло ни одной вспышки за четверо суток, что может говорить об уменьшении продолжительности солнечного цикла, за которым может последовать мощный рост солнечной активности. Об этом сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Текущий 25-й солнечный цикл начался в декабре 2019 года и сейчас завершает седьмой год. В связи с текущим солнечным затишьем ученые не исключат, что он может оказаться короче обычных 11 лет и продлиться всего девять лет, что наблюдалось в последний раз еще во второй половине XVIII века. По современным представлениям, быстрая фаза спада цикла обычно предшествует особенно сильным последующим циклам.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

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солнце, вспышки на солнце, космос, новости