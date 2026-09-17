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На пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублей
На пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
На пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублей
Правительство России дополнительно направит более 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Об этом сообщили в правительстве РФ со... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T15:15
2026-09-17T15:15
2026-09-17T15:15
новые регионы россии
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михаил мишустин
пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно направит более 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Об этом сообщили в правительстве РФ со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем Михаилом Мишустиным.Уточняется, что благодаря выделенным средствам в IV квартале будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству.По словам Мишустина, в текущем году на пенсионное обеспечение жителей новых регионов было выделено свыше 16 млрд рублей.Ранее сообщалось, что с 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Корректировка зависит от заработной платы пенсионера за 2025 год - чем выше она была, тем больше будет пенсия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и платежки за ЖКХ: что изменится в жизни россиян с августаКрымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока – СФРСрок переоформления документов об инвалидности хотят продлить
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новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, пенсия, деньги
На пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублей
Новым регионам выделят дополнительно 8,2 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение