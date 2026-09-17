https://crimea.ria.ru/20260917/mat-podozrevayut-v-zhestokom-ubiystve-polutorogodovaloy-docheri-1159461671.html

Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери

Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери

В Набережных Челнах задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом сообщили в Следкоме по Республике... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T15:57

2026-09-17T15:57

2026-09-17T15:57

татарстан

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Набережных Челнах задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом сообщили в Следкоме по Республике Татарстан.Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте 24-летней женщины.Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы.В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, новости