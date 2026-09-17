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Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери
Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери
В Набережных Челнах задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом сообщили в Следкоме по Республике... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T15:57
2026-09-17T15:57
татарстан
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Набережных Челнах задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом сообщили в Следкоме по Республике Татарстан.Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте 24-летней женщины.Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы.В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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татарстан, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, новости
Мать подозревают в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери

В Татарстане женщину задержали по подозрению в убийстве своей полуторогодовалой дочери

15:57 17.09.2026
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Набережных Челнах задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом сообщили в Следкоме по Республике Татарстан.
"15 сентября 2026 года в квартире одного из домов по улице Ахметшина города Набережные Челны обнаружено тело 1,5-годовалой девочки с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте 24-летней женщины.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы.
В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.
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ТатарстанПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоНовости
 
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