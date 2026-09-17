https://crimea.ria.ru/20260917/massirovannaya-ataka-vsu-na-rostov--povrezhdeny-podstantsiya-i-zhilye-doma-1159443493.html

Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома

Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома

В ночь на четверг, 17 сентября, Ростов-на-Дону подвергся массированному удару ВСУ – после вражеской атаки повреждены подстанция и жилые дома, погибших и раненых РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T07:11

2026-09-17T07:11

2026-09-17T07:22

юрий слюсарь

ростов-на-дону

ростовская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 17 сентября, Ростов-на-Дону подвергся массированному удару ВСУ – после вражеской атаки повреждены подстанция и жилые дома, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Обломки беспилотников обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домов, также сообщил губернатор.Всего в ходе ночной воздушной атаки уничтожены более 50 беспилотников в городах Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и десяти районах области, проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу