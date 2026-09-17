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Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома
Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома
В ночь на четверг, 17 сентября, Ростов-на-Дону подвергся массированному удару ВСУ – после вражеской атаки повреждены подстанция и жилые дома, погибших и раненых РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T07:11
2026-09-17T07:11
2026-09-17T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 17 сентября, Ростов-на-Дону подвергся массированному удару ВСУ – после вражеской атаки повреждены подстанция и жилые дома, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Обломки беспилотников обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домов, также сообщил губернатор.Всего в ходе ночной воздушной атаки уничтожены более 50 беспилотников в городах Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и десяти районах области, проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Массированная атака ВСУ на Ростов – повреждены подстанция и жилые дома
При массированном ударе ВСУ по Ростову повреждены подстанция и жилые дома
07:11 17.09.2026 (обновлено: 07:22 17.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 17 сентября, Ростов-на-Дону подвергся массированному удару ВСУ – после вражеской атаки повреждены подстанция и жилые дома, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке. В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова. Повреждены окна, кровля, остекление 6 частных домов, а также хозяйственные постройки", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Обломки беспилотников обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домов, также сообщил губернатор.
Всего в ходе ночной воздушной атаки уничтожены более 50 беспилотников в городах Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и десяти районах области, проинформировал глава региона.
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