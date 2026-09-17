https://crimea.ria.ru/20260917/krymchanam-na-polgoda-prodlili-srok-deystviya-dokumentov-ob-invalidnosti-1159469561.html

Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности

Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности

Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T19:02

2026-09-17T19:02

2026-09-17T19:02

елена романовская

инвалидность

режим чс

крым

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110043/44/1100434438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c692d7f6a33df08ddf916c4832d8c85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в своем канале в МАКС.По ее информации, маломобильным крымчанам не потребуется обращаться в поликлинику и заново проходить медико-социальную экспертизу. Мера введена в связи с действием в Крыму чрезвычайной ситуации, из-за чего крымчанам с инвалидностью стало сложнее посещать медучреждения.Ранее сообщалось, что для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прокуратура проверит перевозчика за отказ везти ребенка-инвалидаСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена романовская, инвалидность, режим чс, крым, новости крыма, общество