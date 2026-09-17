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Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности
Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности
Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T19:02
2026-09-17T19:02
елена романовская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в своем канале в МАКС.По ее информации, маломобильным крымчанам не потребуется обращаться в поликлинику и заново проходить медико-социальную экспертизу. Мера введена в связи с действием в Крыму чрезвычайной ситуации, из-за чего крымчанам с инвалидностью стало сложнее посещать медучреждения.Ранее сообщалось, что для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прокуратура проверит перевозчика за отказ везти ребенка-инвалидаСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
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РИА Новости Крым
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елена романовская, инвалидность, режим чс, крым, новости крыма, общество
Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности

В Крыму период действия документов об инвалидности автоматически продлевается на полгода

19:02 17.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в своем канале в МАКС.
"Соответствующее постановление правительства РФ от 12 сентября 2026 года № 1157 вступило в силу. Согласно этому документу для граждан России, проживающих на территории Республики Крым и имеющих инвалидность, срок действия которой истекает с 16 сентября 2026 года по 1 января 2027 года, период действия документов об инвалидности автоматически продлевается на 6 месяцев", – сообщила Романовская.
По ее информации, маломобильным крымчанам не потребуется обращаться в поликлинику и заново проходить медико-социальную экспертизу. Мера введена в связи с действием в Крыму чрезвычайной ситуации, из-за чего крымчанам с инвалидностью стало сложнее посещать медучреждения.
"Вместе с документами, подтверждающими инвалидность, автоматически продлевается и предоставление мер социальной поддержки: крымчане с инвалидностью продолжат получать выплаты и помощь без дополнительных заявлений и визитов в ведомства", – добавила Романовская.
Ранее сообщалось, что для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года.
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Елена РомановскаяИнвалидностьРежим ЧСКрымНовости КрымаОбщество
 
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