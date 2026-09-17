Крымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидности
В Крыму период действия документов об инвалидности автоматически продлевается на полгода
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Для крымчан установлен автоматический порядок продления инвалидности. Мера поддержки затронет порядка 13 тысяч жителей республики. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в своем канале в МАКС.
"Соответствующее постановление правительства РФ от 12 сентября 2026 года № 1157 вступило в силу. Согласно этому документу для граждан России, проживающих на территории Республики Крым и имеющих инвалидность, срок действия которой истекает с 16 сентября 2026 года по 1 января 2027 года, период действия документов об инвалидности автоматически продлевается на 6 месяцев", – сообщила Романовская.
По ее информации, маломобильным крымчанам не потребуется обращаться в поликлинику и заново проходить медико-социальную экспертизу. Мера введена в связи с действием в Крыму чрезвычайной ситуации, из-за чего крымчанам с инвалидностью стало сложнее посещать медучреждения.
"Вместе с документами, подтверждающими инвалидность, автоматически продлевается и предоставление мер социальной поддержки: крымчане с инвалидностью продолжат получать выплаты и помощь без дополнительных заявлений и визитов в ведомства", – добавила Романовская.
Ранее сообщалось, что для жителей новых регионов России предложили продлить срок переоформления документов об инвалидности до конца 2027 года.
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