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Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня года... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня года текущего крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%. О том, как воспользоваться такой опцией и кому она подходит, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Для того, чтобы воспользоваться такой отсрочкой, закон предусматривает несколько оснований. Первое – снижение дохода более чем на 30% за два последних месяца по сравнению с прошлым годом. Второе – попадание в зону ЧС, что сейчас актуально для Крыма."Для ипотеки дополнительным основанием будет потеря работы, инвалидность I–II группы, длительная болезнь. И должны быть соблюдены лимиты по сумме: потребкредиты – до 450 тысяч рублей, автокредиты – до 1,6 млн, ипотека – до 15 млн. Если сумма выше – придется договариваться с банком об индивидуальных условиях", – предупреждает эксперт.Он также подчеркивает, что с 1 сентября в законодательство внесены изменения и теперь семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов.За подобными ипотечными каникулами обратиться в банк можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления второго ребенка. Кредит не должен превышать 15 млн рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для проживания. Действие закона распространяется на договоры, заключенные в том числе до 1 сентября 2026 года.Для предпринимателей с 1 октября 2025 года действует упрощенный порядок – не нужно подтверждать снижение доходов или отраслевую принадлежность. Достаточно подать заявление. Но есть условия: каникулы даются раз в пять лет, лимиты по сумме кредита – для самозанятых до 10 млн, для микропредприятий – до 60 млн, для малых – до 400 млн, для средних – до 1 млрд. Кредит должен быть выдан не ранее 1 марта 2024 года. Банк может отказать только при несоблюдении этих условий, но даже тогда он предложит собственную программу реструктуризации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаВ России ужесточат правила выдачи микрозаймовПутин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
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Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
Что такое кредитные каникулы и как их использовать - разъяснение ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым
. Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня года текущего крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%. О том, как воспользоваться такой опцией и кому она подходит, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Кредитные каникулы – лишь временная отсрочка платежей до шести месяцев без штрафов и пеней. Но проценты продолжают начисляться, и после каникул их придется вернуть вместе с основным долгом. Это поддержка в трудной ситуации, а не способ уйти от обязательств", – констатирует Перетокин.
Для того, чтобы воспользоваться такой отсрочкой, закон предусматривает несколько оснований. Первое – снижение дохода более чем на 30% за два последних месяца по сравнению с прошлым годом. Второе – попадание в зону ЧС, что сейчас актуально для Крыма.
"Для ипотеки дополнительным основанием будет потеря работы, инвалидность I–II группы, длительная болезнь. И должны быть соблюдены лимиты по сумме: потребкредиты – до 450 тысяч рублей, автокредиты – до 1,6 млн, ипотека – до 15 млн. Если сумма выше – придется договариваться с банком об индивидуальных условиях", – предупреждает эксперт.
Он также подчеркивает, что с 1 сентября в законодательство внесены изменения и теперь семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок
, смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов.
"Как работает новый закон: в первые 6 месяцев проценты не начисляются, дальше, с 7 месяца начисляются, но их уплата откладывается. Пауза в платежах закончится, когда ребенку исполнится полтора года или пройдет 18 месяцев с момента его усыновления", – продолжает Перетокин.
За подобными ипотечными каникулами обратиться в банк можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления второго ребенка. Кредит не должен превышать 15 млн рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для проживания. Действие закона распространяется на договоры, заключенные в том числе до 1 сентября 2026 года.
"Для участников СВО каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 180 дней. И банк не вправе отказать. Отсрочка действует по всем кредитам, взятым до мобилизации, включая ипотеку и карты. Сумма и количество кредитов значения не имеют. С апреля 2024 года проценты за период каникул участники СВО могут не оплачивать", - продолжает управляющий.
Для предпринимателей с 1 октября 2025 года действует упрощенный порядок – не нужно подтверждать снижение доходов или отраслевую принадлежность. Достаточно подать заявление. Но есть условия: каникулы даются раз в пять лет, лимиты по сумме кредита – для самозанятых до 10 млн, для микропредприятий – до 60 млн, для малых – до 400 млн, для средних – до 1 млрд. Кредит должен быть выдан не ранее 1 марта 2024 года. Банк может отказать только при несоблюдении этих условий, но даже тогда он предложит собственную программу реструктуризации.
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