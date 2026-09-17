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Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам

Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам

Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня года... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T14:07

2026-09-17T14:07

2026-09-17T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня года текущего крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%. О том, как воспользоваться такой опцией и кому она подходит, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разбирают повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объясняют, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.Для того, чтобы воспользоваться такой отсрочкой, закон предусматривает несколько оснований. Первое – снижение дохода более чем на 30% за два последних месяца по сравнению с прошлым годом. Второе – попадание в зону ЧС, что сейчас актуально для Крыма."Для ипотеки дополнительным основанием будет потеря работы, инвалидность I–II группы, длительная болезнь. И должны быть соблюдены лимиты по сумме: потребкредиты – до 450 тысяч рублей, автокредиты – до 1,6 млн, ипотека – до 15 млн. Если сумма выше – придется договариваться с банком об индивидуальных условиях", – предупреждает эксперт.Он также подчеркивает, что с 1 сентября в законодательство внесены изменения и теперь семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов.За подобными ипотечными каникулами обратиться в банк можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления второго ребенка. Кредит не должен превышать 15 млн рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для проживания. Действие закона распространяется на договоры, заключенные в том числе до 1 сентября 2026 года.Для предпринимателей с 1 октября 2025 года действует упрощенный порядок – не нужно подтверждать снижение доходов или отраслевую принадлежность. Достаточно подать заявление. Но есть условия: каникулы даются раз в пять лет, лимиты по сумме кредита – для самозанятых до 10 млн, для микропредприятий – до 60 млн, для малых – до 400 млн, для средних – до 1 млрд. Кредит должен быть выдан не ранее 1 марта 2024 года. Банк может отказать только при несоблюдении этих условий, но даже тогда он предложит собственную программу реструктуризации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаВ России ужесточат правила выдачи микрозаймовПутин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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