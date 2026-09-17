Какие федеральные социальные выплаты положены в России
Какие федеральные социальные выплаты положены в России
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым. Изображение сгенерировано искусственным интеллектомДоход
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым. Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова перечислила социальные выплаты, которые положены гражданам России, начиная с их рождения.
Соцвыплаты на детей
"Ребенок родился - что положено семье? Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450 рублей 45 копеек без учета районного коэффициента. Оно выплачивается на каждого родившегося ребенка и не зависит от доходов семьи", - сказала Лантратова в интервью РИА Новости.
По ее словам, работающим родителям пособие, как правило, назначается автоматически, а если оба родителя не работают, заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд. Это важно сделать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
Также она рассказала, какое единое пособие положено беременным и семьям с детьми до 17 лет.
"Размер выплаты зависит от нуждаемости и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. При назначении смотрят не только на общий доход семьи, но и на имущество, а также на доход трудоспособных взрослых", - добавила уполномоченный.
В 2026 году учитываемый доход каждого трудоспособного взрослого за расчетные 12 месяцев по общему правилу должен быть не меньше восьми МРОТ - 216 744 рублей.
Материнский капитал с 1 февраля 2026 года составляет 728 921 рубль на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. Кроме того, если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка до 2026 года, когда были установлены новые меры поддержки, то при рождении второго ребенка предусмотрена доплата 234 321 рубль. Если же семья вообще не получала маткапитал на первенца, то при рождении второго ребенка семья может получить 963 243 рубля. Средства можно потратить на жилье, образование или получать из них ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, по словам омбудсмена, для работающего родителя или другого застрахованного родственника составляет 40% среднего заработка.
"Максимальный размер в 2026 году - 83 021 рублей в месяц. Главное, о чем стоит знать: если пособие уже назначено, право на него сохраняется и при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком - даже если человек возвращается на полный рабочий день", - продолжила омбудсмен.
Лантратова напомнила, что с 2026 года работающие родители двух и более детей при соблюдении условий могут вернуть часть НДФЛ. Выплата предусмотрена для семей с детьми до 18 лет и до 23 лет, если ребенок учится очно. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в полтора раза. Учитывается также имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам. В то же время важно иметь в виду, что заявления на такую выплату за 2025 год принимаются до 30 сентября 2026 года.
Соцвыплаты взрослым
"Людям с инвалидностью также важно проверить форму получения социальных услуг. Для граждан с инвалидностью предусмотрены пенсионное обеспечение, ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. В набор могут входить лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и предусмотренный законом проезд к месту лечения и обратно", - сказала Лантратова.
Она также отметила, что сегодня для всех россиян действует такая мера поддержки, как социальный контракт - соглашение между человеком и органом социальной защиты. В таком случае государство оказывает поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, которая должна помочь ему улучшить свое положение. Таким образом можно от государства получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство.
"При этом слово "до" здесь принципиально. Максимальная сумма не назначается автоматически каждому человеку. Деньги имеют целевое назначение, их использование необходимо подтверждать. С 1 января 2026 года действует и важное правило для демобилизованных ветеранов СВО: они могут заключить социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода", - добавила уполномоченный.
В случае, если гражданин не знает, какие ему положены выплаты, он может проверить сведения о положенных гарантиях на Госуслугах, а также в личном кабинете Социального фонда или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).
Что касается региональных мер поддержки, то насчет них следует обращаться в органы социальной защиты или МФЦ, а по выплатам Социального фонда - в единый контакт-центр.
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