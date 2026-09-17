https://crimea.ria.ru/20260917/kak-zaschischen-krym-ot-operatsiy-vsu--otvet-aksenova-1159470724.html

Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова

Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова

Крым защищен от наступательных наземных операций ВСУ, а в небе военные уничтожают 95 процентов воздушных целей, которые враг направляет на полуостров. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T19:24

2026-09-17T19:24

2026-09-17T19:36

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

пво

беспилотник (бпла, дрон)

система радиоэлектронной борьбы (рэб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крым защищен от наступательных наземных операций ВСУ, а в небе военные уничтожают 95 процентов воздушных целей, которые враг направляет на полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭБ прикрывают Крым с воздуха. Они ежедневно отражают атаки ВСУ и сбивают до 95 процентов воздушных целей, добавил глава Крыма. "За последние 3—4 месяца в среднем в день меньше 70 дронов над полуостровом не бывает. И даже если мы, условно говоря, сбиваем 65, то 5% долетает. С точки зрения эффективности системы это высокий процент, очень высокий. Но с точки зрения того, что отдельные элементы долетают до цели так или иначе, да, это доставляет нам проблемы", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), система радиоэлектронной борьбы (рэб)