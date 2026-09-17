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Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
Крым защищен от наступательных наземных операций ВСУ, а в небе военные уничтожают 95 процентов воздушных целей, которые враг направляет на полуостров. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T19:24
2026-09-17T19:24
2026-09-17T19:36
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крым защищен от наступательных наземных операций ВСУ, а в небе военные уничтожают 95 процентов воздушных целей, которые враг направляет на полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭБ прикрывают Крым с воздуха. Они ежедневно отражают атаки ВСУ и сбивают до 95 процентов воздушных целей, добавил глава Крыма. "За последние 3—4 месяца в среднем в день меньше 70 дронов над полуостровом не бывает. И даже если мы, условно говоря, сбиваем 65, то 5% долетает. С точки зрения эффективности системы это высокий процент, очень высокий. Но с точки зрения того, что отдельные элементы долетают до цели так или иначе, да, это доставляет нам проблемы", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), система радиоэлектронной борьбы (рэб)
Как защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
Крым защищен от наступательных операций ВСУ – Аксенов
19:24 17.09.2026 (обновлено: 19:36 17.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крым защищен от наступательных наземных операций ВСУ, а в небе военные уничтожают 95 процентов воздушных целей, которые враг направляет на полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Те решения, которые принял наш лидер, гарантировано, я еще раз повторяю и всегда это говорил, обезопасили нас от любых наступательных наземных операций. Ничего не будет, никого не слушайте. Поверьте, мы готовы к любому развитию ситуации. И противник понимает, что мы к этому действительно готовы", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
При этом мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭБ прикрывают Крым с воздуха. Они ежедневно отражают атаки ВСУ и сбивают до 95 процентов воздушных целей, добавил глава Крыма.
"За последние 3—4 месяца в среднем в день меньше 70 дронов над полуостровом не бывает. И даже если мы, условно говоря, сбиваем 65, то 5% долетает. С точки зрения эффективности системы это высокий процент, очень высокий. Но с точки зрения того, что отдельные элементы долетают до цели так или иначе, да, это доставляет нам проблемы", - отметил он.
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