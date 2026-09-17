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Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
В Керчи продолжается благоустройство зоны отдыха Сморжевского. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T18:31
2026-09-17T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи продолжается благоустройство зоны отдыха Сморжевского. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.По данным администрации, береговая линия на объекте укреплена отсыпкой из крупного щебня, строители возводят конструкции и заканчивают сборку беседок. Также в зоне отдыха установлены скамейки, урны, проведено освещение по всей территории.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. В числе объектов - зона отдыха Сморжевского в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России продлят программу по благоустройству городовПроблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в КрымуБлагоустройство в Крыму по плану и в сроки
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РИА Новости Крым
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керчь, администрация керчи, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым
Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи

На территории зоны отдыха Сморжевского в Керчи установили скамейки и провели освещение

18:31 17.09.2026
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи продолжается благоустройство зоны отдыха Сморжевского. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.
"Работы идут полным ходом, и результат уже радует... В ближайшее время здесь будет завершено мощение плиточным покрытием", – говорится в сообщении.
По данным администрации, береговая линия на объекте укреплена отсыпкой из крупного щебня, строители возводят конструкции и заканчивают сборку беседок. Также в зоне отдыха установлены скамейки, урны, проведено освещение по всей территории.
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
1 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
2 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
3 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
4 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
5 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
© Официальный канал главы администрации города КерчиБлагоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
6 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
1 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
2 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
3 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
4 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
5 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
6 из 6
Благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи
Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. В числе объектов - зона отдыха Сморжевского в Керчи.
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