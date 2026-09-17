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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября
В четверг, 17 сентября, на 83 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T07:47
2026-09-17T07:47
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 17 сентября, на 83 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 на сети заправок "Грифон" (25 АЗС) АИ-92 65 тонн (25 станций), АИ-95 40 тонн (20 станций), ДТ 75 тонн (25 станций), на сети заправок "Формула" (4 АЗС) АИ-92 8 тонн (4 станции), ДТ 11 тонн (4 станции);с 18:00 на сети заправок "ТЭС" (54 АЗС) АИ-92 102 тонны (46 станций), АИ-95 56 тонн (28 станций), ДТ: 100 тонн (39 станций).Актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30 по мере поступления информации от нефтетрейдеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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4.7
96
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, топливо в крыму, транспорт
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 17 сентября

В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 83 АЗС 17 сентября

07:47 17.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 17 сентября, на 83 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 83 автозаправочных станциях операторов "ТЭС", "Грифон" и "Формула" организована продажа топлива по сниженной цене не выше 100 рублей за литр. В розничную сеть направлено 457 тонн топлива", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 на сети заправок "Грифон" (25 АЗС) АИ-92 65 тонн (25 станций), АИ-95 40 тонн (20 станций), ДТ 75 тонн (25 станций), на сети заправок "Формула" (4 АЗС) АИ-92 8 тонн (4 станции), ДТ 11 тонн (4 станции);
с 18:00 на сети заправок "ТЭС" (54 АЗС) АИ-92 102 тонны (46 станций), АИ-95 56 тонн (28 станций), ДТ: 100 тонн (39 станций).
Актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30 по мере поступления информации от нефтетрейдеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаТопливо в КрымуТранспорт
 
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