https://crimea.ria.ru/20260917/evrope-grozit-defitsit-kartofelya-posle-poteri-urozhaya-iz-za-zhary-1159448421.html

Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары

Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары

В результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:33

2026-09-17T20:33

2026-09-17T20:33

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европа

картофель

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жара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года, отмечается в исследовании.Урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, основных странах Европы по этому показателю, может сократиться с рекордных 27,3 миллиона тонн в прошлом году до 19,5-20,5 миллиона тонн в этом.По оценке экспертов, которую приводит издание, последствия дефицита начнут проявляться на полках супермаркетов примерно к католической Пасхе в марте.Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Финансовый ущерб отрасли составил 2,1 миллиарда евро. Наибольший убыток понесла Франция, где прогноз по урожаю сократился на 4 миллиона тонн (891 млн евро). За ней следуют Венгрия (минус 2,4 млн тонн, 444 млн евро), Испания (276 млн) и Германия (233 млн евро).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныЕврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕСНе великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение

европа

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новости, европа, картофель, урожай, жара