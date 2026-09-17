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Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
В результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:33
2026-09-17T20:33
2026-09-17T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года, отмечается в исследовании.Урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, основных странах Европы по этому показателю, может сократиться с рекордных 27,3 миллиона тонн в прошлом году до 19,5-20,5 миллиона тонн в этом.По оценке экспертов, которую приводит издание, последствия дефицита начнут проявляться на полках супермаркетов примерно к католической Пасхе в марте.Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Финансовый ущерб отрасли составил 2,1 миллиарда евро. Наибольший убыток понесла Франция, где прогноз по урожаю сократился на 4 миллиона тонн (891 млн евро). За ней следуют Венгрия (минус 2,4 млн тонн, 444 млн евро), Испания (276 млн) и Германия (233 млн евро).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныЕврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕСНе великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение
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новости, европа, картофель, урожай, жара
Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
Из-за жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В результате летней жары Европа потеряла почти семь миллионов тонн урожая картофеля. Такие потери могут привести к серьезному дефициту и росту цен на этот продукт, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
"Европа сталкивается с нехваткой картофеля. Из-за экстремальных погодных условий, согласно анализу, было потеряно около 3,1 миллиона тонн картофеля стоимостью от 400 до 620 миллионов евро", – приводится прогноз ECIU в газете Financial Times.
К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года, отмечается в исследовании.
Урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, основных странах Европы по этому показателю, может сократиться с рекордных 27,3 миллиона тонн в прошлом году до 19,5-20,5 миллиона тонн в этом.
"Если эти оценки подтвердятся, то всего за год Европа перейдет к рекордному минимуму выращенного картофеля от рекордного максимума, когда избыток предложения опустил эталонную цену на картофель в Бельгии практически до нуля", – уточняется в публикации.
По оценке экспертов, которую приводит издание, последствия дефицита начнут проявляться на полках супермаркетов примерно к католической Пасхе в марте.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в июне Европа потеряла
порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. Финансовый ущерб отрасли составил 2,1 миллиарда евро. Наибольший убыток понесла Франция, где прогноз по урожаю сократился на 4 миллиона тонн (891 млн евро). За ней следуют Венгрия (минус 2,4 млн тонн, 444 млн евро), Испания (276 млн) и Германия (233 млн евро).
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