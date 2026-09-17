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Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Пять человек, среди которых двое детей и один подросток, получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T16:17
2026-09-17T16:17
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
обстрелы всу
горловка
иван приходько
новости сво
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Пять человек, среди которых двое детей и один подросток, получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, в результате удара несколько гражданских автомобилей получили повреждения.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человекаРебенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛАВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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донецкая народная республика (днр), атаки всу, обстрелы всу, горловка, иван приходько, новости сво, дети
Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку

При атаке ВСУ по Горловке ранены двое детей и подросток

16:17 17.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Пять человек, среди которых двое детей и один подросток, получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, среди которых дети 2019 года рождения, 2011 года рождения и девушка 2009 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате удара несколько гражданских автомобилей получили повреждения.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Атаки ВСУОбстрелы ВСУГорловкаИван ПриходькоНовости СВОдети
 
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