https://crimea.ria.ru/20260917/dvoe-detey-i-podrostok-postradali-pri-atake-vsu-na-gorlovku-1159462002.html

Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Двое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Пять человек, среди которых двое детей и один подросток, получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T16:17

2026-09-17T16:17

2026-09-17T16:17

донецкая народная республика (днр)

атаки всу

обстрелы всу

горловка

иван приходько

новости сво

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Пять человек, среди которых двое детей и один подросток, получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, в результате удара несколько гражданских автомобилей получили повреждения.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человекаРебенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛАВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), атаки всу, обстрелы всу, горловка, иван приходько, новости сво, дети