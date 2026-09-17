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292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 17.09.2026
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили за день 292 украинских БПЛА над территорией России, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили за день 292 украинских БПЛА над территорией России, сообщило в четверг Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма, крым, новости крыма
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день

292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день - Минобороны

20:28 17.09.2026 (обновлено: 20:30 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили за день 292 украинских БПЛА над территорией России, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Каспийского и Черного морей" - говорится в сообщении.
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