https://crimea.ria.ru/20260917/292-ukrainskikh-drona-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-den-1159471833.html
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 17.09.2026
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили за день 292 украинских БПЛА над территорией России, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:28
2026-09-17T20:28
2026-09-17T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили за день 292 украинских БПЛА над территорией России, сообщило в четверг Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день - Минобороны
20:28 17.09.2026 (обновлено: 20:30 17.09.2026)