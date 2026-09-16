Рейтинг@Mail.ru
"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/zolotye-peski-rossii-kakim-budet-novyy-kurort-na-zapade-kryma-1159427460.html
"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма
"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2026
"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма
Новый современный курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, будет иметь единую визуальную концепцию, а его территории будут РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T14:47
2026-09-16T15:03
"золотые пески россии"
крым
вадим волченко
туризм в крыму
туризм
курорты крыма
крым курортный
новости крыма
инфраструктура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3015d61f1686bbe0565c8aa28c5b3aa0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новый современный курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, будет иметь единую визуальную концепцию, а его территории будут доступны как для гостей, так и для всех жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко."Мы начали с того, что заказали общую концепцию, так называемый мастер-план курорта, который выполнен одним из крупнейших консалтинговых агентств страны. Мы пригласили студию Артемия Лебедева для разработки брендинга курорта. Были определены цветовые, стилевые решения. Архитектурные будут зависеть от гостиничных операторов, каждый из которых привнесет что-то в курорт. Но основные визуальные решения, безусловно, будут согласовываться и будут созданы в одном стиле", – говорит Волченко.Флагманский объект – первый отельный комплекс с рабочим названием "Крымская Ривьера" на 3 тысячи номеров, который уже вышел на строительную площадку, будет находиться под управлением крупнейшего российского гостиничного оператора. Еще восемь отелей находятся непосредственно в стадии проектирования.В настоящее время, по его словам, продолжаются процессы, связанные и с инфраструктурной обеспеченностью: это все, что касается подачи газа на территорию курорта, разработки энергетической составляющей, развития транспортной инфраструктуры и так далее.В начале сентября Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России", сообщал глава республики Сергей Аксенов. Вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит вывести транзитный поток за пределы зоны развития курорта. В рамках первого этапа запланировано строительство двухполосной дороги-дублера протяженностью более 10 километров.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублейЧем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066560_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6d25fce01ae768650c0b13bcce83fbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"золотые пески россии", крым, вадим волченко, туризм в крыму, туризм, курорты крыма, крым курортный, новости крыма, инфраструктура
"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма

Новый курорт на Западе Крыма будет выполнен в единой визуальной концепции – Волченко

14:47 16.09.2026 (обновлено: 15:03 16.09.2026)
 
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новый современный курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, будет иметь единую визуальную концепцию, а его территории будут доступны как для гостей, так и для всех жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко.
"Мы начали с того, что заказали общую концепцию, так называемый мастер-план курорта, который выполнен одним из крупнейших консалтинговых агентств страны. Мы пригласили студию Артемия Лебедева для разработки брендинга курорта. Были определены цветовые, стилевые решения. Архитектурные будут зависеть от гостиничных операторов, каждый из которых привнесет что-то в курорт. Но основные визуальные решения, безусловно, будут согласовываться и будут созданы в одном стиле", – говорит Волченко.
Гендиректор курорта подчеркивает: главная задача – круглогодичность. Помимо отелей проектом предусмотрен "инфраструктурный остров", который будет находиться в центральной части курорта. На 32 гектарах будут расположены открыто-закрытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, рестораны, парковые зоны – все это сейчас находится в концептуальной разработке, в проектировании.
Флагманский объект – первый отельный комплекс с рабочим названием "Крымская Ривьера" на 3 тысячи номеров, который уже вышел на строительную площадку, будет находиться под управлением крупнейшего российского гостиничного оператора. Еще восемь отелей находятся непосредственно в стадии проектирования.
"Из важного необходимо сказать то, что весь курорт будет доступен и жителям Крыма, и гостям полуострова. Все променады, пляжные территории — а это 45 гектаров оборудованного пляжа", – подчеркивает он.
В настоящее время, по его словам, продолжаются процессы, связанные и с инфраструктурной обеспеченностью: это все, что касается подачи газа на территорию курорта, разработки энергетической составляющей, развития транспортной инфраструктуры и так далее.
В начале сентября Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России", сообщал глава республики Сергей Аксенов. Вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит вывести транзитный поток за пределы зоны развития курорта. В рамках первого этапа запланировано строительство двухполосной дороги-дублера протяженностью более 10 километров.
Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
Чем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым
"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
 
"Золотые пески России"КрымВадим ВолченкоТуризм в КрымуТуризмКурорты КрымаКрым курортныйНовости КрымаИнфраструктура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена
15:23Крымский мост открыт
15:21Отбой тревоги звучит в Севастополе
15:12Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
15:10Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
15:06В Крыму объявлена угроза ракетной атаки
14:58В Севастополе звучит воздушная тревога
14:57В Крыму объявлена авиационная опасность
14:54Крымский мост закрыт
14:47"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма
14:39Война с Европой будет очень короткой – Лавров
14:27Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:14Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза
14:03Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании
13:48В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
13:38Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан
13:22Рябков рассказал о возможностях дипломатического решения украинского вопроса
13:10Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*
12:56В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
12:36Путин в 18.00 обратится к россиянам
Лента новостейМолния