https://crimea.ria.ru/20260916/zolotye-peski-rossii-kakim-budet-novyy-kurort-na-zapade-kryma-1159427460.html

"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма

"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2026

"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма

Новый современный курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, будет иметь единую визуальную концепцию, а его территории будут РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T14:47

2026-09-16T14:47

2026-09-16T15:03

"золотые пески россии"

крым

вадим волченко

туризм в крыму

туризм

курорты крыма

крым курортный

новости крыма

инфраструктура

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3015d61f1686bbe0565c8aa28c5b3aa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новый современный курорт "Золотые пески России", строительство которого ведется на Западе Крыма, будет иметь единую визуальную концепцию, а его территории будут доступны как для гостей, так и для всех жителей Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко."Мы начали с того, что заказали общую концепцию, так называемый мастер-план курорта, который выполнен одним из крупнейших консалтинговых агентств страны. Мы пригласили студию Артемия Лебедева для разработки брендинга курорта. Были определены цветовые, стилевые решения. Архитектурные будут зависеть от гостиничных операторов, каждый из которых привнесет что-то в курорт. Но основные визуальные решения, безусловно, будут согласовываться и будут созданы в одном стиле", – говорит Волченко.Флагманский объект – первый отельный комплекс с рабочим названием "Крымская Ривьера" на 3 тысячи номеров, который уже вышел на строительную площадку, будет находиться под управлением крупнейшего российского гостиничного оператора. Еще восемь отелей находятся непосредственно в стадии проектирования.В настоящее время, по его словам, продолжаются процессы, связанные и с инфраструктурной обеспеченностью: это все, что касается подачи газа на территорию курорта, разработки энергетической составляющей, развития транспортной инфраструктуры и так далее.В начале сентября Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России", сообщал глава республики Сергей Аксенов. Вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит вывести транзитный поток за пределы зоны развития курорта. В рамках первого этапа запланировано строительство двухполосной дороги-дублера протяженностью более 10 километров.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублейЧем курорт "Золотые пески России" привлечет туристов в Крым"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"золотые пески россии", крым, вадим волченко, туризм в крыму, туризм, курорты крыма, крым курортный, новости крыма, инфраструктура