https://crimea.ria.ru/20260916/zalozhnik-vneshnosti-k-yubileyu-mikhaila-kokshenova-1159414337.html

Заложник внешности: к юбилею Михаила Кокшенова

Заложник внешности: к юбилею Михаила Кокшенова - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Заложник внешности: к юбилею Михаила Кокшенова

Множество ролей и из них практически нет серьезных. И лицо, которое узнаешь сразу. Все это он – актер второго плана, любимый зрителем, Михаил Кокшенов. Сегодня... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T17:29

2026-09-16T17:29

2026-09-16T17:29

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Множество ролей и из них практически нет серьезных. И лицо, которое узнаешь сразу. Все это он – актер второго плана, любимый зрителем, Михаил Кокшенов. Сегодня Народному артисту исполнилось бы 90 лет.Первые несчастливые годыКоренного Москвича Кокшенова мама воспитывала одна. Отца он практически не помнит: директора крупного комбината, его репрессировали и расстреляли по "троцкистскому делу", когда мальчику исполнился всего год. Мама, которая была более чем на 20 лет младше отца, и которая выросла во Владивостоке, где и познакомилась со своим будущим мужем, осталась без средств к существованию: она занималась в театральной студии, хотела стать актрисой, но не вышло, в столичные театры ее не брали. А потом появился сын, следом не стало мужа. Все свои мечты женщина воплотила в маленьком Мише, которого так назвали в честь отца.Мама одновременно гордилась сыном и ревновала его к сцене. Ревновала и к личной жизни: долгие годы Михаил Кокшенов-младший был завзятым холостяком.В военные годы Кокшеновы жили впроголодь. Чтобы не бегать через весь город, переехали в каморку при одном из роддомов Москвы, где санитаркой работала мама. Актер рассказывал, что часто его оставляли в круглосуточном детском саду, потому что дома накормить мальчика толком было нечем.После окончания Великой Отечественной семья Кокшеновых снова вернулась в центр Москвы, в коммуналку на Софийской набережной прямо напротив Кремля.Учился в школе актер откровенно плохо, а однажды в пятом классе остался на второй год с пятью двойками в табеле. Мама билась с ним как могла, больше замуж не вышла, но привила любовь к кино и охотно выдавала 10 копеек на поход в кинозал.Возможно, из-за голодного детства, в этом самом детстве Миша рос мальчиком болезненным и хилым. И тут снова вмешалась мама: отдала сына в спорт. Михаил занимался и фехтованием, и академической греблей, и боксом, гимнастикой, легкой атлетикой…Из геологов в артистыПосле окончания школы встал перед выбором профессии. Ставший рослым и крупным, Кокшенов хотел пойти по мореходным стопам своего деда, героя Русско-японской войны, но не прошел врачебную комиссию из-за зрения. Тогда он подался в другую романтическую профессию – в геологи. Несколько лет мотался по стране и за это время разочаровался в романтике геологоразведки. Впоследствии он говорил, что ничего в ней романтичного нет, а есть только бытовая неустроенность и много пьянства. Сам же Михаил никогда не пил и не курил, и даже в ролях сигарету в рот брать не хотел – кривился.Кстати, свою первую роль Кокшенов сыграл еще будучи студентом – будущим геологом в фильме "Девчата". Помните большого лесоруба, который залпом выпивает графин воды?Желая изменить судьбу, Михаил по советам матери, решил пробоваться на актера. В первый раз Кокшенов попытался поступить сразу во все пять театральных училищ и институтов Москвы, однако нигде не прошел конкурс. Через год решил поступать только в Высшее театральное училище имени Щукина. В итоге успешно стал студентом на курсе Леонида Шихматова.В 1969 году, после окончания училища, поступил служить в театр имени Маяковского. По словам актера, в спектаклях он был задействован в основном в массовке и эпизодах: "Помню, в спектакле "Золотой конь" я играл ворону – сначала четвертую, без слов, а через три года я уже вырос до первой вороны. У меня было семь фраз плюс карканье".Но не было бы худа без добра. Именно в театре ему посоветовали набрать массу, чтобы быть более убедительным в характерных ролях. Актер внял совету и тогда к нему пришла слава: ну кто еще может сыграть таких обаятельных здоровых громил и простофиль?На лицо ужасный и добрый внутриКстати, внешность Кокшенова резко контрастировала со внутренним миром, это отмечали все коллеги. Например, сценарист Аркадий Инин однажды признался, что был очень удивлен, когда узнал, что у артиста два образования, а Окуджава называл актера хорошо замаскированным интеллигентом.Как-то сам актер рассказывал журналистам, что стал заложником внешности еще в студенчестве: почти весь его курс снимался в картине про ученых-физиков режиссера Михаила Рома "Девять дней одного года". А Кокшенова ростом 190 сантиметров и с обхватом бицепса в 43 сантиметра физиком не взяли: не бывает таких ученых.В самом начале карьеры актер, по его словам, долго не мог найти свое амплуа. Сначала подался в роли классических пролетариев, совершающих подвиги на трудовых фронтах. Но однажды в студенческом театральном этюде нащупал своей конек: придумал и сыграл перед преподавателями этюд про простого сельского парня Федю – "далеко не героя, но и далеко не дурака".И никогда Кокшенов не хотел менять свое амплуа: он твердо знал, что он не Ромео и не Мефистофель, и даже зачастую вообще не главный герой. Но зато Кокшенов – король и эпизода, и второстепенных ролей. На счету большого во всех смыслах артиста более 130 киноработ.В памяти зрителя амплуа Михаила Михайловича – кряжистые, простые, а иногда и недалекие, оптимисты. И не всегда эти роли были в комедиях: красноармеец Зотик в дебютном полнометражном фильме Глеба Панфилова "В огне брода нет", детектив "Хозяин тайги" и роль сплавщика леса Николая Ипатова, многосерийный "Адъютант его превосходительства", где сыграл Павло, киноэпопея Озерова "Освобождение".В 1970 году актер сыграл главную роль в фильме Михаила Ершова "Хозяин" – балтийского матроса Ивана Иванова, который после Гражданской войны приезжает в Петроград и хочет стать рабочим на Путиловском заводе. Затем майора КГБ Владимира Синицына в детективе "Дела давно минувших дней". Партизан Паша Устюжанин в "Думе о Ковпаке", прапорщик Николай Пузырев в фильме "Я служу на границе" и еще множество других, как сам Кокшенов говорил, социальных, ролей: "то лес валил, то партизанил".Судьбоносная встреча с ГайдаемДо встречи с режиссером Леонидом Гайдаем Кокшенов не замечал в себе комедийного дара. Гайдай был безусловным королем советской комедии. Актера Кокшенова режиссер себе заполучил по фото."Гайдай искал себе актеров в ларьках, разглядывая открытки с известными лицами. А для такой ответственной фотосессии я купил себе в магазине "Березка" блейзер – синий с серебряными пуговицами. И этот пиджак мне на лицо отбросил цветовую проекцию: рожа получилась на открытке, будто я пьяница запойный. Зато Гайдай как увидел ее в ларьке, сразу попросил: "Давайте мне того, синенького". И утвердил на роль с свой фильм "Не может быть!" – смеялся актер.У Гайдая Кокшенов снялся в семи картинах. В 70-х годах Михаил Кокшенов стал одним из самых узнаваемых лиц советского кино.Кстати, Кокшенов снялся во множестве эпизодов журнала "Ералаш", которые создавал именно Грачевский."Комедийные роли самые сложные. Почему их так трудно играть? Потому что, когда собираются комедийные артисты, они не будут рассуждать: я встану туда, ты сюда. Система Станиславского, к сожалению, тут не поможет. Если человек юмор понимает, если он фактурный, то все получится", – вспоминал Кокшенов.Он был убежден: комедийное амплуа – самое сложное и одновременно счастливое для актера – оно вне политики, вне возраста. Но, несмотря на то, что зрителю в основном запомнился Кокшенов-комедийный актер, он играл и в фильмах детских, исторических, военных.Новые комедии про новых русскихВ 1990-х годах после развала СССР и смерти Леонида Гайдая Михаил Кокшенов постарался подхватить гайдаевское комедийное знамя, снимая новые комедии. Он выступил в качестве сценариста и режиссера и снял более десятка фильмов, объединенных общей темой, так называемое "кооперативное кино". В этих фильмах он выступил в роли всезнающего и прожженного "нового русского".О первых фильмах Кокшенова-режиссера зрители и критики отзывались неплохо – они были похожи на советские комедии, добрые и веселые. В своих лентах он снимал культовых комедийных актеров – Савелия Крамарова, Семена Фараду, Наталью Крачковскую."На то, на что не хватило бы никакой сметы, чтобы снять кино, ему удавалось это сделать, что называется, "по любви". То есть если нужно было площадку огородить в центре города, что было ни за какие деньги невозможно, Миша шел со своей обезоруживающей улыбкой к милиционерам, и те выстраивались перед ним, как перед генералом, по струнке. Огораживали любые участки, перекрывали движение, он мог остановить самолеты в аэропорту, мог задержать поезд", – рассказывал его сценарный соавтор Аркадий Инин.Но со временем комедии Кокшенова потеряли свое обаяние, стали стереотипными, и с 2011 года артист и режиссер практически прекратил свою творческую деятельность.Запомнить жизнерадостнымВ беседах с журналистами Михаил Кокшенов нередко шутил, что его личная жизнь была весьма насыщенной: популярность была одним из преимуществ у прекрасного пола на вечных гастролях и съемках по всей стране. А вот официально Михаил Женился только когда ему исполнилось 50 лет.Несмотря на то, что у пары родилась дочь, первый брак продержался всего год. Второй супругой Кокшенова стала Елена, с которой он прожил около 20 лет. В лихие 90-е супруга помогала режиссеру-Кокшенову в кинопроизводстве.Третья жена, с которой артист прожил до смерти, была женщиной самостоятельной и деловой, настоящей бизнес-леди. Актер признавался, что такие ему и нравятся. Именно третья жена стала для него всем, когда здоровяка, не курящего и не пьющего любимца публики разбил тяжелый инсульт. После болезни Михаил Кокшенов перестал появляться на публике: он хотел, чтобы его помнили красивым, большим и жизнерадостным.4 июня 2020 года легенда советской комедии, Народный артист Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. Знаменитого комика похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мамой. Мемориал украшает бронзовая кинолента, на которой выбиты названия самых известных фильмов артиста.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов"Да вы Раневская!": крымские истории великой актрисыОт деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

искусство , кино, театр, звезды и судьбы, москва