https://crimea.ria.ru/20260916/yalte-otdadut-pyat-uchastkov-dlya-organizatsii-otdykha-grazhdan-1159415880.html

Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан

Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан

В собственность Ялты будут переданы пять земельных участков с целью создания условий для массового отдыха. Об этом сообщили в министерстве имущественных и... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T13:38

2026-09-16T13:38

2026-09-16T13:38

ялта

минимущества крыма

лариса кулинич

новости крыма

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В собственность Ялты будут переданы пять земельных участков с целью создания условий для массового отдыха. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым со ссылкой на главу ведомства Ларисы Кулинич.Также эти участки предназначены для обеспечения свободного доступа граждан к пляжам и береговым полосам, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде.Решение принято на заседании профильного комитета Государственного Совета РК.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачный массив Живописное может войти в состав СимферополяРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, минимущества крыма, лариса кулинич, новости крыма, городская среда