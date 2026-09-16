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Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан
Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан
В собственность Ялты будут переданы пять земельных участков с целью создания условий для массового отдыха. Об этом сообщили в министерстве имущественных и... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T13:38
2026-09-16T13:38
ялта
минимущества крыма
лариса кулинич
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В собственность Ялты будут переданы пять земельных участков с целью создания условий для массового отдыха. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым со ссылкой на главу ведомства Ларисы Кулинич.Также эти участки предназначены для обеспечения свободного доступа граждан к пляжам и береговым полосам, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде.Решение принято на заседании профильного комитета Государственного Совета РК.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачный массив Живописное может войти в состав СимферополяРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
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РИА Новости Крым
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ялта, минимущества крыма, лариса кулинич, новости крыма, городская среда
Ялте отдадут пять участков для организации отдыха граждан

Ялте передадут пять земельных участков для массового отдыха

13:38 16.09.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В собственность Ялты будут переданы пять земельных участков с целью создания условий для массового отдыха. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым со ссылкой на главу ведомства Ларисы Кулинич.
"Предусматривается согласование безвозмездной передачи земельных участков в собственность муниципального округа Ялта с целью решения вопроса создания условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организации обустройства мест массового отдыха населения", – говорится в сообщении.
Также эти участки предназначены для обеспечения свободного доступа граждан к пляжам и береговым полосам, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде.
Решение принято на заседании профильного комитета Государственного Совета РК.
Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.
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ЯлтаМинимущества КрымаЛариса КулиничНовости КрымаГородская среда
 
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