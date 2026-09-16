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Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео
Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео
В Крыму избирателям и наблюдателям запретят производить фото- и видеосъемку на избирательных участках в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в среду в... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:36
2026-09-16T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму избирателям и наблюдателям запретят производить фото- и видеосъемку на избирательных участках в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в среду в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна Гузеева.По ее словам, запрет на фото- и видеосъемку введен для наблюдателей, однако они в спорных случаях могут воспользоваться кадрами видеокамер, которые будут фиксировать избирательный процесс на участках."Но это не значит, что мы закрыли избирательные участки. У нас аккредитовано 130 журналистов от 20 СМИ, потому что фото-, видеосъемка разрешена будет только аккредитованным представителям СМИ", – продолжила зампредседателя регионального избиркома.По словам Гузеевой, мера необходима для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий и голосующих. В Избиркоме просят граждан отнестись с пониманием к принятому решению.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныШкольников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборовЯвка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%
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избирком крыма, крым, выборы, новости крыма, инна гузеева, общество, безопасность республики крым и севастополя, выборы-2026
Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео

В Крыму избирателям и наблюдателям запретят делать фото и видео на участках – Избирком

15:36 16.09.2026 (обновлено: 16:39 16.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму избирателям и наблюдателям запретят производить фото- и видеосъемку на избирательных участках в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в среду в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна Гузеева.
"Избирательной комиссией 12 субъектам Российской Федерации – четырем, где введено военное положение и восьми приграничным – предоставлено право ограничить фото и видеосъемку на избирательных участках, перед зданиями и при голосовании на дому. Мы этим правом воспользовались", – проинформировала Гузеева.
По ее словам, запрет на фото- и видеосъемку введен для наблюдателей, однако они в спорных случаях могут воспользоваться кадрами видеокамер, которые будут фиксировать избирательный процесс на участках.
"Но это не значит, что мы закрыли избирательные участки. У нас аккредитовано 130 журналистов от 20 СМИ, потому что фото-, видеосъемка разрешена будет только аккредитованным представителям СМИ", – продолжила зампредседателя регионального избиркома.
По словам Гузеевой, мера необходима для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий и голосующих. В Избиркоме просят граждан отнестись с пониманием к принятому решению.
"Помимо этого, у нас во всех территориальных избирательных комиссиях и в 583 участковых комиссиях будет видеонаблюдение. Это то, что тоже традиционно всегда есть – трансляция в общественный штаб наблюдения. Это тоже говорит об открытости тех процедур, которые будут происходить на избирательных участках", – подчеркнула она.
Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.
Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.
По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.
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