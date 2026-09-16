https://crimea.ria.ru/20260916/vybory-v-krymu-na-uchastkakh-zapretyat-fotografirovat-i-snimat-video-1159430147.html

Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео

Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео

В Крыму избирателям и наблюдателям запретят производить фото- и видеосъемку на избирательных участках в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в среду в... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T15:36

2026-09-16T15:36

2026-09-16T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму избирателям и наблюдателям запретят производить фото- и видеосъемку на избирательных участках в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в среду в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна Гузеева.По ее словам, запрет на фото- и видеосъемку введен для наблюдателей, однако они в спорных случаях могут воспользоваться кадрами видеокамер, которые будут фиксировать избирательный процесс на участках."Но это не значит, что мы закрыли избирательные участки. У нас аккредитовано 130 журналистов от 20 СМИ, потому что фото-, видеосъемка разрешена будет только аккредитованным представителям СМИ", – продолжила зампредседателя регионального избиркома.По словам Гузеевой, мера необходима для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий и голосующих. В Избиркоме просят граждан отнестись с пониманием к принятому решению.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныШкольников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборовЯвка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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