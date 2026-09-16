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ВС России ударили по автопроизводству в Киеве - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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ВС России ударили по автопроизводству в Киеве
ВС России ударили по автопроизводству в Киеве - РИА Новости Крым, 16.09.2026
ВС России ударили по автопроизводству в Киеве
Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:54
2026-09-16T09:07
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вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.Как сообщают в Минобороны РФ, в ночь на среду российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киева и Одесской области.В результате удара российской армии поражены:в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киев, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
ВС России ударили по автопроизводству в Киеве

В Киеве ударами армии России поражено автопроизводство спецавтомобилей для ВСУ

08:54 16.09.2026 (обновлено: 09:07 16.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.
Как сообщают в Минобороны РФ, в ночь на среду российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киева и Одесской области.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сообщили в военном ведомстве.
В результате удара российской армии поражены:
в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;
в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.
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Новости СВОКиевОдесская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаУдары по Украине
 
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