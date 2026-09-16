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Война с Европой будет очень короткой – Лавров

Война с Европой будет очень короткой – Лавров - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Война с Европой будет очень короткой – Лавров

Если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T14:39

2026-09-16T14:39

2026-09-16T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.Министр подчеркнул, что Россия не раз заявляла о том, что не собирается нападать на Европу, не имеет никаких интересов заниматься этим."Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу", – отметил глава МИД РФ.По его словам, Европа хочет сохранить откровенно нацистский, русофобский режим на Украине, вслух рассуждает о планах разместить на территории, которую контролирует глава киевского режима Владимир Зеленский, мобилизационные силы.Он добавил, для России урегулирование ситуации на Украине предполагает выполнение задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса, в числе которых планы приблизить НАТО к границам России.Ранее Лавров подчеркивал, что Россия вполне может возобновить переговоры по Украине, если другая сторона будет к этому готова, при этом переговоры могут быть как двусторонними, так и трехсторонними, но спецоперация на период их проведения остановлена не будет.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин. Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на УкраинеЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровПереговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, европа, в мире, екатеринбург, политика, новости