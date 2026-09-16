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Война с Европой будет очень короткой – Лавров - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Война с Европой будет очень короткой – Лавров
Война с Европой будет очень короткой – Лавров - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Война с Европой будет очень короткой – Лавров
Если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T14:39
2026-09-16T14:42
сергей лавров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.Министр подчеркнул, что Россия не раз заявляла о том, что не собирается нападать на Европу, не имеет никаких интересов заниматься этим."Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу", – отметил глава МИД РФ.По его словам, Европа хочет сохранить откровенно нацистский, русофобский режим на Украине, вслух рассуждает о планах разместить на территории, которую контролирует глава киевского режима Владимир Зеленский, мобилизационные силы.Он добавил, для России урегулирование ситуации на Украине предполагает выполнение задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса, в числе которых планы приблизить НАТО к границам России.Ранее Лавров подчеркивал, что Россия вполне может возобновить переговоры по Украине, если другая сторона будет к этому готова, при этом переговоры могут быть как двусторонними, так и трехсторонними, но спецоперация на период их проведения остановлена не будет.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин. Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на УкраинеЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровПереговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль
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сергей лавров, россия, европа, в мире, екатеринбург, политика, новости
Война с Европой будет очень короткой – Лавров

Лавров рассказал о последствиях нападения Европы на Россию

14:39 16.09.2026 (обновлено: 14:42 16.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
"Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, в том числе через напористое продвижение блока НАТО к российским границам. И сейчас мы слышим заявления уже от руководства Европейского союза о необходимости готовиться к войне с Россией. У них это самая популярная тема", – сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия не раз заявляла о том, что не собирается нападать на Европу, не имеет никаких интересов заниматься этим.
"Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу", – отметил глава МИД РФ.
По его словам, Европа хочет сохранить откровенно нацистский, русофобский режим на Украине, вслух рассуждает о планах разместить на территории, которую контролирует глава киевского режима Владимир Зеленский, мобилизационные силы.
"Президент России Владимир Путин уже комментировал эту затею, сказав, что это будет означать объявление Европой уже прямой войны, не гибридной", – подчеркнул Лавров.
Он добавил, для России урегулирование ситуации на Украине предполагает выполнение задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса, в числе которых планы приблизить НАТО к границам России.
Ранее Лавров подчеркивал, что Россия вполне может возобновить переговоры по Украине, если другая сторона будет к этому готова, при этом переговоры могут быть как двусторонними, так и трехсторонними, но спецоперация на период их проведения остановлена не будет.
В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин. Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.
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