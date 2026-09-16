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В Севастополе за лето на воде погибли пять человек

В Севастополе за лето на воде погибли пять человек - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Севастополе за лето на воде погибли пять человек

Во вторник, 15 сентября, в Севастополе официально завершился купальный сезон. За три месяца на водных объектах города погибли пять человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:42

2026-09-16T09:42

2026-09-16T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября, в Севастополе официально завершился купальный сезон. За три месяца на водных объектах города погибли пять человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.По данным спасателей, основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности."Завершение купального сезона не означает, что пляжи теперь посещать нельзя. Но до открытия нового сезона их операторы имеют право не только приостановить оказание ряда услуг сервиса посетителям, но и снять меры обеспечения безопасности на воде", – пояснили в севастопольском главке МЧС РФ.Ранее сообщалось, что с начала августа в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. По всем выявленным нарушениям вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, с нарушителями проведены разъяснительные беседы и инструктажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 109 пляжей получили разрешение на открытиеВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском мореКоварство волн и ветра: какие правила безопасности соблюдать на отдыхе в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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