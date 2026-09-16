В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
В Севастополе подешевели яйца и продукты из борщевого набора
© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"За прошедшую неделю мы отметили снижение цен на сахар, соль, растительное и сливочное масло, овощи борщевого набора и яблоки. Увеличилось предложение от региональных производителей, поэтому на ярмарках и в сетях цены падают, а по базовым продуктам ситуация остается стабильной", – рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
Магазины в Севастополе
В пресс-службе уточнили, что предприятия адаптировались к отключениям электроэнергии и обеспечены альтернативными источниками питания, что позволяет сохранять температурный режим в холодильниках и бесперебойную работу касс.
Кроме того, стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.
"По поручению губернатора правительство Севастополя субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на "Формовой" и "Дарницкий" на уровне 2022 года. Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене 20 рублей можно в фирменных магазинах", - добавили в пресс-службе.
© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
Магазины в Севастополе
На прошедшей неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели местные фрукты и овощи. Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров.
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