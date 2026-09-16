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В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:21
2026-09-16T19:21
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цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В пресс-службе уточнили, что предприятия адаптировались к отключениям электроэнергии и обеспечены альтернативными источниками питания, что позволяет сохранять температурный режим в холодильниках и бесперебойную работу касс.Кроме того, стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.На прошедшей неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели местные фрукты и овощи. Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовВ Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
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РИА Новости Крым
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севастополь, цены в крыму, торговые сети, торговля, овощи, продукты, новости севастополя
В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты

В Севастополе подешевели яйца и продукты из борщевого набора

19:21 16.09.2026
 
© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
Магазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За прошедшую неделю мы отметили снижение цен на сахар, соль, растительное и сливочное масло, овощи борщевого набора и яблоки. Увеличилось предложение от региональных производителей, поэтому на ярмарках и в сетях цены падают, а по базовым продуктам ситуация остается стабильной", – рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.

© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
Магазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
Магазины в Севастополе
В пресс-службе уточнили, что предприятия адаптировались к отключениям электроэнергии и обеспечены альтернативными источниками питания, что позволяет сохранять температурный режим в холодильниках и бесперебойную работу касс.
Кроме того, стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.

"По поручению губернатора правительство Севастополя субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на "Формовой" и "Дарницкий" на уровне 2022 года. Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене 20 рублей можно в фирменных магазинах", - добавили в пресс-службе.

© Правительство СевастополяМагазины в Севастополе
Магазины в Севастополе
© Правительство Севастополя
Магазины в Севастополе
На прошедшей неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели местные фрукты и овощи. Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров.
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СевастопольЦены в КрымуТорговые сетиТорговляОвощиПродуктыНовости Севастополя
 
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