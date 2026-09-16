https://crimea.ria.ru/20260916/v-sevastopole-podesheveli-mestnye-ovoschi-i-frukty-1159435031.html

В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты

В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты

Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T19:21

2026-09-16T19:21

2026-09-16T19:21

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети сохранили цены на базовые продукты и снизили стоимость местных овощей и фруктов, яиц и масла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В пресс-службе уточнили, что предприятия адаптировались к отключениям электроэнергии и обеспечены альтернативными источниками питания, что позволяет сохранять температурный режим в холодильниках и бесперебойную работу касс.Кроме того, стоимость социальных сортов хлеба остается фиксированной и не меняется пятый год.На прошедшей неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели местные фрукты и овощи. Вместе с тем поставщики незначительно повысили отпускные цены на гречку, куриное мясо, мороженую рыбу и яйца, что отразилось на розничной стоимости этих товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовВ Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены в крыму, торговые сети, торговля, овощи, продукты, новости севастополя