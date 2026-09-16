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В России сокращены сроки для врачебных консультаций
В России сокращены сроки для врачебных консультаций - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России сокращены сроки для врачебных консультаций
Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель гендиректора страховой медицинской организации Ольга Каялова.Кроме того, при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистую патологию пациенты должны пройти все необходимые диагностические исследования и лабораторную диагностику в течение семи рабочих дней после назначения врача, добавила она."То есть, начать лечение эти люди должны, когда уже диагноз установлен, в первые семь рабочих дней", - добавила Каялова.Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихВ России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, новости крыма, онкология
В России сокращены сроки для врачебных консультаций
В РФ до трех дней сократили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем и онкологией
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель гендиректора страховой медицинской организации Ольга Каялова.
"В этом году впервые не только для онкологических больных, но и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями сократились сроки, которые требуются для диагностики и консультации. Если у пациента подозрение на сердечно-сосудистое заболевание или онкологию, консультации врача-специалиста он должен получить в течение трех рабочих дней", - рассказала Каялова.
Кроме того, при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистую патологию пациенты должны пройти все необходимые диагностические исследования и лабораторную диагностику в течение семи рабочих дней после назначения врача, добавила она.
"То есть, начать лечение эти люди должны, когда уже диагноз установлен, в первые семь рабочих дней", - добавила Каялова.
Ранее сообщалось
, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.
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