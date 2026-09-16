Рейтинг@Mail.ru
В России сокращены сроки для врачебных консультаций - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-sokrascheny-sroki-dlya-vrachebnykh-konsultatsiy-1159436497.html
В России сокращены сроки для врачебных консультаций
В России сокращены сроки для врачебных консультаций - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России сокращены сроки для врачебных консультаций
Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:40
2026-09-16T18:40
крым
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
общество
новости крыма
онкология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110141/79/1101417968_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_6838c8ac4bf09a240a8cf201ab72cb68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель гендиректора страховой медицинской организации Ольга Каялова.Кроме того, при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистую патологию пациенты должны пройти все необходимые диагностические исследования и лабораторную диагностику в течение семи рабочих дней после назначения врача, добавила она."То есть, начать лечение эти люди должны, когда уже диагноз установлен, в первые семь рабочих дней", - добавила Каялова.Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихВ России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110141/79/1101417968_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0a61e5b516c0b920e3a7bcf26c2750bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, новости крыма, онкология
В России сокращены сроки для врачебных консультаций

В РФ до трех дней сократили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем и онкологией

18:40 16.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНациональный исследовательский центр
Национальный исследовательский центр - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель гендиректора страховой медицинской организации Ольга Каялова.
"В этом году впервые не только для онкологических больных, но и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями сократились сроки, которые требуются для диагностики и консультации. Если у пациента подозрение на сердечно-сосудистое заболевание или онкологию, консультации врача-специалиста он должен получить в течение трех рабочих дней", - рассказала Каялова.
Кроме того, при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистую патологию пациенты должны пройти все необходимые диагностические исследования и лабораторную диагностику в течение семи рабочих дней после назначения врача, добавила она.
"То есть, начать лечение эти люди должны, когда уже диагноз установлен, в первые семь рабочих дней", - добавила Каялова.
Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови
В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких
В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
 
КрымМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеОбществоНовости КрымаОнкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Сергей Аксенов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
19:35Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
19:30В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
19:21В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
19:04Лихая Маруся: анархия без порядка – 107 лет назад расстреляли соратницу Махно
18:51В Севастополе вновь звучит воздушная тревога
18:40В России сокращены сроки для врачебных консультаций
18:26Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
18:22Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
18:08Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам
18:00Путин выступает с обращением к россиянам
17:45Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Лента новостейМолния