https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-sokrascheny-sroki-dlya-vrachebnykh-konsultatsiy-1159436497.html

В России сокращены сроки для врачебных консультаций

В России сокращены сроки для врачебных консультаций - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России сокращены сроки для врачебных консультаций

Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T18:40

2026-09-16T18:40

2026-09-16T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Консультации кардиологов, сосудистых хирургов и онкологов теперь должны проводиться не позднее чем через три рабочих дня с момента выдачи направления пациенту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель гендиректора страховой медицинской организации Ольга Каялова.Кроме того, при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистую патологию пациенты должны пройти все необходимые диагностические исследования и лабораторную диагностику в течение семи рабочих дней после назначения врача, добавила она."То есть, начать лечение эти люди должны, когда уже диагноз установлен, в первые семь рабочих дней", - добавила Каялова.Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихВ России разрабатывают новые лекарства для онкобольных

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, новости крыма, онкология