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В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
В России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:56
2026-09-16T12:56
новости
наука и технологии
медицина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.По ее словам, в сегодняшних условиях возрастает значение ядерной медицины. В правительстве России сформирована межведомственная рабочая группа по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины. Разрабатываются синхротронные и нейтронные установки для развития инновационной протонной и нейтронной терапии.В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" создается инфраструктура для производства и применения радиофармпрепаратов для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным леченим) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России построили и обновили 420 медучрежденийВ России разработали лекарство от рака печениРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
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новости, наука и технологии, медицина, россия
В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

В России сформировали рабочую группу по применению ядерных технологий в медицине

12:56 16.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНанотехнологический центр
Нанотехнологический центр - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
"Наши главные задачи – это дальнейшая модернизация медицинских учреждений, улучшение диагностики и увеличение срока диспансерного наблюдения для пациентов", – сказала Голикова на открытии IX Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For life".
По ее словам, в сегодняшних условиях возрастает значение ядерной медицины. В правительстве России сформирована межведомственная рабочая группа по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины. Разрабатываются синхротронные и нейтронные установки для развития инновационной протонной и нейтронной терапии.
В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" создается инфраструктура для производства и применения радиофармпрепаратов для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний.
"В рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" разрабатываются новые радиофармпрепараты, в том числе для диагностики и лечения злокачественных новообразований. Один такой препарат уже зарегистрирован в прошлом году, к 2030 году будет создано еще шесть", – рассказали в правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным леченим) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.
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