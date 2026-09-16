https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-sformirovali-rabochuyu-gruppu-po-yadernym-tekhnologiyam-v-meditsine-1159418703.html

В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

В России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T12:56

2026-09-16T12:56

2026-09-16T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.По ее словам, в сегодняшних условиях возрастает значение ядерной медицины. В правительстве России сформирована межведомственная рабочая группа по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины. Разрабатываются синхротронные и нейтронные установки для развития инновационной протонной и нейтронной терапии.В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" создается инфраструктура для производства и применения радиофармпрепаратов для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным леченим) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России построили и обновили 420 медучрежденийВ России разработали лекарство от рака печениРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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