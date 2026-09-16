https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-poyavilsya-novyy-preparat-dlya-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-legkikh-1159394073.html

В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких

В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких

В России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии, сообщили РИА Новости в биофармацевтической... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T07:56

2026-09-16T07:56

2026-09-16T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии, сообщили РИА Новости в биофармацевтической компании "ПСК Фарма"."Бозентан ПСК" – первый российский дженерик в форме таблеток. Лекарство можно давать детям с трех месяцев.Отмечается, что препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Ранее Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиРоссийские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазераВ России создадут новые вакцины от трех видов рака

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, лекарства, наука и технологии, здравоохранение в россии