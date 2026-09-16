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В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких
В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких
В России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии, сообщили РИА Новости в биофармацевтической... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T07:56
2026-09-16T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии, сообщили РИА Новости в биофармацевтической компании "ПСК Фарма"."Бозентан ПСК" – первый российский дженерик в форме таблеток. Лекарство можно давать детям с трех месяцев.Отмечается, что препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Ранее Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиРоссийские ученые научились лечить рак мозга с помощью лазераВ России создадут новые вакцины от трех видов рака
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости, россия, лекарства, наука и технологии, здравоохранение в россии
В России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких

Новый препарат для лечения легочной артериальной гипертензии появился в России

07:56 16.09.2026 (обновлено: 07:57 16.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии, сообщили РИА Новости в биофармацевтической компании "ПСК Фарма".
"Компания получила регистрационное удостоверение на препарат "Бозентан ПСК" для терапии легочной артериальной гипертензии – редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах легких", – говорится в заявлении.
"Бозентан ПСК" – первый российский дженерик в форме таблеток. Лекарство можно давать детям с трех месяцев.
Отмечается, что препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Ранее Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.
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