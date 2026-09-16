Рейтинг@Mail.ru
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-moshenniki-pugayut-pensionerov-tsifrovym-rublem-1159436656.html
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:30
2026-09-16T19:30
мошенничество
цифровой рубль
социальный фонд россии
новости
общество
киберпреступность
кибербезопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136910_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_4ac0e0d4c146ac22b73b7154effc9579.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.При поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор, проявить бдительность и никому не сообщать код из сообщения, подчеркивают в ведомстве."Никакого обязательного или автоматического перевода пенсий и пособий в цифровые рубли нет. Граждане могут продолжать получать пенсии так, как им удобно — на счет или через почту. Без (соответствующего) заявления изменить способ доставки пенсии никто не может", - отметили в пресс-службе, напомнив, что сотрудники СФР не пишут в личные сообщения, не звонят с предложениями оформить меры поддержки и не просят паролей.Ранее россиян также предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали обманывать доверчивых граждан, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Также сообщалось, что мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России кибермошенничество снизилось на третьИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млнРоссиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136910_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_4c58503ee0f27a3eaebb4cf79ae90d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, цифровой рубль, социальный фонд россии, новости, общество, киберпреступность, кибербезопасность
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

В России аферисты пугают пенсионеров принудительным переводом выплат в цифровые рубли

19:30 16.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.
"Аферисты звонят гражданам старшего поколения под видом сотрудников банка и сообщают ложную информацию о принудительной конвертации пенсий в цифровую валюту. <...> Пожилым людям предлагают оформить "отказ от перевода", чтобы продолжить получать деньги привычным способом, и требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения", - рассказали в СФР.
При поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор, проявить бдительность и никому не сообщать код из сообщения, подчеркивают в ведомстве.
"Никакого обязательного или автоматического перевода пенсий и пособий в цифровые рубли нет. Граждане могут продолжать получать пенсии так, как им удобно — на счет или через почту. Без (соответствующего) заявления изменить способ доставки пенсии никто не может", - отметили в пресс-службе, напомнив, что сотрудники СФР не пишут в личные сообщения, не звонят с предложениями оформить меры поддержки и не просят паролей.
Ранее россиян также предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали обманывать доверчивых граждан, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Также сообщалось, что мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России кибермошенничество снизилось на треть
Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн
Россиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
 
МошенничествоЦифровой рубльСоциальный фонд РоссииНовостиОбществоКиберпреступностьКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Сергей Аксенов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
19:35Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
19:30В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
19:21В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
19:04Лихая Маруся: анархия без порядка – 107 лет назад расстреляли соратницу Махно
18:51В Севастополе вновь звучит воздушная тревога
18:40В России сокращены сроки для врачебных консультаций
18:26Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
18:22Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
18:08Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам
18:00Путин выступает с обращением к россиянам
17:45Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Лента новостейМолния