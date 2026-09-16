https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-moshenniki-pugayut-pensionerov-tsifrovym-rublem-1159436656.html

В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T19:30

2026-09-16T19:30

2026-09-16T19:30

мошенничество

цифровой рубль

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общество

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кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.При поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор, проявить бдительность и никому не сообщать код из сообщения, подчеркивают в ведомстве."Никакого обязательного или автоматического перевода пенсий и пособий в цифровые рубли нет. Граждане могут продолжать получать пенсии так, как им удобно — на счет или через почту. Без (соответствующего) заявления изменить способ доставки пенсии никто не может", - отметили в пресс-службе, напомнив, что сотрудники СФР не пишут в личные сообщения, не звонят с предложениями оформить меры поддержки и не просят паролей.Ранее россиян также предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали обманывать доверчивых граждан, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Также сообщалось, что мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России кибермошенничество снизилось на третьИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млнРоссиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, цифровой рубль, социальный фонд россии, новости, общество, киберпреступность, кибербезопасность