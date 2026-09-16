https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-moshenniki-pugayut-pensionerov-tsifrovym-rublem-1159436656.html
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:30
2026-09-16T19:30
2026-09-16T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.При поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор, проявить бдительность и никому не сообщать код из сообщения, подчеркивают в ведомстве."Никакого обязательного или автоматического перевода пенсий и пособий в цифровые рубли нет. Граждане могут продолжать получать пенсии так, как им удобно — на счет или через почту. Без (соответствующего) заявления изменить способ доставки пенсии никто не может", - отметили в пресс-службе, напомнив, что сотрудники СФР не пишут в личные сообщения, не звонят с предложениями оформить меры поддержки и не просят паролей.Ранее россиян также предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали обманывать доверчивых граждан, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Также сообщалось, что мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России кибермошенничество снизилось на третьИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млнРоссиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
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мошенничество, цифровой рубль, социальный фонд россии, новости, общество, киберпреступность, кибербезопасность
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
В России аферисты пугают пенсионеров принудительным переводом выплат в цифровые рубли
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.
"Аферисты звонят гражданам старшего поколения под видом сотрудников банка и сообщают ложную информацию о принудительной конвертации пенсий в цифровую валюту. <...> Пожилым людям предлагают оформить "отказ от перевода", чтобы продолжить получать деньги привычным способом, и требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения", - рассказали в СФР.
При поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор, проявить бдительность и никому не сообщать код из сообщения, подчеркивают в ведомстве.
"Никакого обязательного или автоматического перевода пенсий и пособий в цифровые рубли нет. Граждане могут продолжать получать пенсии так, как им удобно — на счет или через почту. Без (соответствующего) заявления изменить способ доставки пенсии никто не может", - отметили в пресс-службе, напомнив, что сотрудники СФР не пишут в личные сообщения, не звонят с предложениями оформить меры поддержки и не просят паролей.
Ранее россиян также предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали обманывать доверчивых граждан
, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Также сообщалось, что мошенники начали применять
новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
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