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В России кибермошенничество снизилось на треть

В России кибермошенничество снизилось на треть - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России кибермошенничество снизилось на треть

В России развивают систему защиты от кибермошенничества. В первом полугодии 2026 года интернет-мошенничество в стране снизилось на треть. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T10:17

2026-09-16T10:17

2026-09-16T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России развивают систему защиты от кибермошенничества. В первом полугодии 2026 года интернет-мошенничество в стране снизилось на треть. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.По словам Григоренко, всего предусмотрено около 50 мер, среди которых маркировка звонков от организаций, самозапреты на выдачу кредитов и сим-карт, запрет на получение СМС-сообщений во время телефонного звонка.Заместитель председателя правительства РФ назвал приоритетной задачей обеспечение безопасности граждан в цифровой среде.Ранее сообщалось, что за неделю дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма 31 миллион рублей. Чаще всего дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" денежные средства, онлайн "купить" электростанцию, сохранить сбережения, переведя их на "безопасный счет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеРоссийские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентовВ Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок

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