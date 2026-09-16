https://crimea.ria.ru/20260916/v-krymu-za-god-vyroslo-kolichestvo-patsientov-s-onkologiey-1159425024.html

В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией

В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией

В Крыму за год число пациентов в группе диспансерного наблюдения с онкологией за год выросло на 10 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T13:48

2026-09-16T13:48

2026-09-16T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за год число пациентов в группе диспансерного наблюдения с онкологией за год выросло на 10 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, в современных условиях происходит максимальный рост диагностической, лабораторной, инструментальной базы, что позволяет своевременно выявить онкопатологии."То есть, если раньше у нас уровень запущенности, а это третья-четвертая стадия рака, составлял более 50%, то на сегодняшний день есть целевой критерий по выявлению пациентов с онкопатологией на первой стадии заболевания. <...> То есть, сейчас целевой критерий — это 70%. И он будет максимально расти", - отметил он.При этом немаловажную роль играет четкая внутренняя сознательность пациента о том, что есть критические, определенные "таргетные точки", то есть, факторы риска: возраст и наследственность. И чем раньше человек будет обращаться в медицинскую организацию для своевременной диагностики, тем быстрее, в случае возникновения проблематики, можно будет выявить заболевание на первых стадиях, и тем эффективнее будет лечение, добавил Натаров.Ранее Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко сообщал, что в России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой новых направлений противоопухолевой терапии.В России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицинеВ России разработали лекарство от рака печениРоссийская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, алексей натаров, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье