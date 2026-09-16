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В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
В Крыму за год число пациентов в группе диспансерного наблюдения с онкологией за год выросло на 10 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T13:48
2026-09-16T13:48
онкология
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за год число пациентов в группе диспансерного наблюдения с онкологией за год выросло на 10 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, в современных условиях происходит максимальный рост диагностической, лабораторной, инструментальной базы, что позволяет своевременно выявить онкопатологии."То есть, если раньше у нас уровень запущенности, а это третья-четвертая стадия рака, составлял более 50%, то на сегодняшний день есть целевой критерий по выявлению пациентов с онкопатологией на первой стадии заболевания. &lt;...&gt; То есть, сейчас целевой критерий — это 70%. И он будет максимально расти", - отметил он.При этом немаловажную роль играет четкая внутренняя сознательность пациента о том, что есть критические, определенные "таргетные точки", то есть, факторы риска: возраст и наследственность. И чем раньше человек будет обращаться в медицинскую организацию для своевременной диагностики, тем быстрее, в случае возникновения проблематики, можно будет выявить заболевание на первых стадиях, и тем эффективнее будет лечение, добавил Натаров.Ранее Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко сообщал, что в России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой новых направлений противоопухолевой терапии.В России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицинеВ России разработали лекарство от рака печениРоссийская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
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онкология, алексей натаров, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией

В Крыму за год число пациентов с онкологией выросло на 10 тысяч человек

13:48 16.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие онкологического диспансера в Набережных Челнах
Открытие онкологического диспансера в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за год число пациентов в группе диспансерного наблюдения с онкологией за год выросло на 10 тысяч человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
"Если сравнивать количество пациентов, находящихся в группе диспансерного наблюдения с онкологической патологий, то за 2026 год мы прибавили почти 10 тысяч пациентов <...> из года в год эта рисковая модель при развитии технологий будет увеличиваться, будет накапливаться количество пациентов с онкологической патологией", - сказал министр.
По его словам, в современных условиях происходит максимальный рост диагностической, лабораторной, инструментальной базы, что позволяет своевременно выявить онкопатологии.
"То есть, если раньше у нас уровень запущенности, а это третья-четвертая стадия рака, составлял более 50%, то на сегодняшний день есть целевой критерий по выявлению пациентов с онкопатологией на первой стадии заболевания. <...> То есть, сейчас целевой критерий — это 70%. И он будет максимально расти", - отметил он.
При этом немаловажную роль играет четкая внутренняя сознательность пациента о том, что есть критические, определенные "таргетные точки", то есть, факторы риска: возраст и наследственность. И чем раньше человек будет обращаться в медицинскую организацию для своевременной диагностики, тем быстрее, в случае возникновения проблематики, можно будет выявить заболевание на первых стадиях, и тем эффективнее будет лечение, добавил Натаров.
Ранее Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко сообщал, что в России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой новых направлений противоопухолевой терапии.
В России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.
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