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В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
В среду, 16 сентября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко - будут подрывать боеприпасы. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T10:40
2026-09-16T10:40
2026-09-16T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В среду, 16 сентября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко - будут подрывать боеприпасы. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Жителей и гостей региона призвали не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что в Керчи на территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили 10 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны200 взрывов: в Крыму уничтожили 190 снарядов и 4 авиабомбы времен ВОВ14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов