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В Крыму объявлена угроза ракетной атаки - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Крыму объявлена угроза ракетной атаки
В Крыму объявлена угроза ракетной атаки - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Крыму объявлена угроза ракетной атаки
В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:06
2026-09-16T15:06
крым
ракетная опасность
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, ракетная опасность, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму объявлена угроза ракетной атаки

В Крыму объявили ракетную опасность

15:06 16.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия
Группа воздушного прикрытия - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
15:25Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена
15:23Крымский мост открыт
15:21Отбой тревоги звучит в Севастополе
15:12Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
15:10Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
15:06В Крыму объявлена угроза ракетной атаки
14:58В Севастополе звучит воздушная тревога
14:57В Крыму объявлена авиационная опасность
14:54Крымский мост закрыт
14:47"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма
14:39Война с Европой будет очень короткой – Лавров
14:27Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:14Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза
14:03Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании
13:48В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
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