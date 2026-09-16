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В Крыму объявлена авиационная опасность - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Крыму объявлена авиационная опасность
В Крыму объявлена авиационная опасность - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Крыму объявлена авиационная опасность
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T14:57
2026-09-16T14:57
авиационная опасность
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлена авиационная опасность

В Крыму объявлена авиационная опасность

14:57 16.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Авиационная опасность! Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
15:25Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена
15:23Крымский мост открыт
15:21Отбой тревоги звучит в Севастополе
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15:06В Крыму объявлена угроза ракетной атаки
14:58В Севастополе звучит воздушная тревога
14:57В Крыму объявлена авиационная опасность
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14:47"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма
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14:27Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
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