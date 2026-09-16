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В Геленджике отработала ПВО - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Геленджике отработала ПВО
В Геленджике отработала ПВО - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Геленджике отработала ПВО
В Геленджике сработали системы противовоздушной обороны, все летевшие на курорт беспилотники ВСУ уничтожены. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:35
2026-09-16T16:36
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алексей богодистов
атаки всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике сработали системы противовоздушной обороны, все летевшие на курорт беспилотники ВСУ уничтожены. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.Днем 16 сентября в Крыму объявлялась ракетная и авиационная опасность. Также воздушная тревога в этот период объявлялась в Севастополе. Проезд по Крымскому мосту был перекрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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геленджик, алексей богодистов, атаки всу, безопасность, краснодарский край, новости, кубань
В Геленджике отработала ПВО

В Геленджике отработала ПВО

16:35 16.09.2026 (обновлено: 16:36 16.09.2026)
 
© РосавиацияАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик
© Росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике сработали системы противовоздушной обороны, все летевшие на курорт беспилотники ВСУ уничтожены. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

"Цели уничтожены системой ПВО. Угрозы жителям и гостям курорта нет", - написал Богодистов в своем канале в МАКС.

Днем 16 сентября в Крыму объявлялась ракетная и авиационная опасность. Также воздушная тревога в этот период объявлялась в Севастополе. Проезд по Крымскому мосту был перекрыт.
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ГеленджикАлексей БогодистовАтаки ВСУБезопасностьКраснодарский крайНовостиКубань
 
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