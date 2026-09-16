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В Геленджике отработала ПВО
В Геленджике отработала ПВО - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Геленджике отработала ПВО
В Геленджике сработали системы противовоздушной обороны, все летевшие на курорт беспилотники ВСУ уничтожены. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:35
2026-09-16T16:35
2026-09-16T16:36
геленджик
алексей богодистов
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике сработали системы противовоздушной обороны, все летевшие на курорт беспилотники ВСУ уничтожены. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.Днем 16 сентября в Крыму объявлялась ракетная и авиационная опасность. Также воздушная тревога в этот период объявлялась в Севастополе. Проезд по Крымскому мосту был перекрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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геленджик, алексей богодистов, атаки всу, безопасность, краснодарский край, новости, кубань
В Геленджике отработала ПВО
В Геленджике отработала ПВО
16:35 16.09.2026 (обновлено: 16:36 16.09.2026)