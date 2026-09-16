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В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей

В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей

В Феодосии будут судить мужчину по делу о хищении у пенсионеров более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T11:26

2026-09-16T11:26

2026-09-16T11:26

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину по делу о хищении у пенсионеров более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, обвиняемый был курьером в преступной группе. Он получал денежные средства от обманутых граждан, которым другие участники группы звонили, сообщали заведомо ложную информацию о необходимости передать имеющиеся сбережения для декларирования. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, мошенничество, закон и право, новости крыма