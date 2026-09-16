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В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей
В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей
В Феодосии будут судить мужчину по делу о хищении у пенсионеров более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T11:26
2026-09-16T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину по делу о хищении у пенсионеров более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, обвиняемый был курьером в преступной группе. Он получал денежные средства от обманутых граждан, которым другие участники группы звонили, сообщали заведомо ложную информацию о необходимости передать имеющиеся сбережения для декларирования. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, мошенничество, закон и право, новости крыма
В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей

В Феодосии будут судить курьера мошенников за хищение у пенсионеров 4 млн рублей

11:26 16.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину по делу о хищении у пенсионеров более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
По данным ведомства, обвиняемый был курьером в преступной группе. Он получал денежные средства от обманутых граждан, которым другие участники группы звонили, сообщали заведомо ложную информацию о необходимости передать имеющиеся сбережения для декларирования. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

"В результате у пяти потерпевших было похищено более 4 млн рублей. Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.
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