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В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T11:48
2026-09-16T11:51
евпатория
происшествия
мвд по республике крым
кладбище
вандализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, инцидент произошел на городском кладбище по ул. 51-й Армии. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евпатория, происшествия, мвд по республике крым, кладбище, вандализм, закон и право
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище

В Евпатории мужчина повредил 30 могил на местном кладбище - МВД

11:48 16.09.2026 (обновлено: 11:51 16.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарое кладбище
Старое кладбище - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
По информации полиции, инцидент произошел на городском кладбище по ул. 51-й Армии.
"По предварительным данным, в период до 12 мая 2026 года на территории некрополя были повреждены 30 надмогильных сооружений, - говорится в сообщении. - На текущий момент следствием установлены 10 потерпевших — близких родственников усопших, чьи захоронения пострадали в результате действий задержанного. Владельцы 20 участков с поврежденными надгробиями остаются до настоящего времени неустановленными".
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших).
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ЕвпаторияПроисшествияМВД по Республике КрымКладбищеВандализмЗакон и право
 
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