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В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T11:48
2026-09-16T11:48
2026-09-16T11:51
евпатория
происшествия
мвд по республике крым
кладбище
вандализм
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, инцидент произошел на городском кладбище по ул. 51-й Армии. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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евпатория, происшествия, мвд по республике крым, кладбище, вандализм, закон и право
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
В Евпатории мужчина повредил 30 могил на местном кладбище - МВД
11:48 16.09.2026 (обновлено: 11:51 16.09.2026)