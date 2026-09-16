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Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова
Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова
В возрасте 70 лет ушла из жизни Заслуженная артистка России Наталья Данилова. Об этом сообщили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В возрасте 70 лет ушла из жизни Заслуженная артистка России Наталья Данилова. Об этом сообщили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.Причину смерти, а также информацию о месте и дате прощания и похорон в театре не уточнили.Наталья Данилова родилась в 1955 году в Ленинграде. Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Заслуженная артистка РСФСР. В 1976 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Служила в БДТ с 1977 по 1992 годы, в театре "Приют комедиантов" - с 1992 по 1994 годы. С 2001 года служила в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Данилова снималась в кино, в том числе в фильмах "Место встречи изменит нельзя", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и многих других.Свою последнюю роль на сцене Театра имени Комиссаржевской Данилова исполнила в спектакле "С тобой и без тебя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кино, культура, утраты, ссср, театр, новости, россия, общество
Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова

Умерла Варя Синичкина из фильма "Место встречи изменить нельзя" - актриса Наталья Данилова

16:46 16.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк актриса Наталья Данилова
 актриса Наталья Данилова - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В возрасте 70 лет ушла из жизни Заслуженная артистка России Наталья Данилова. Об этом сообщили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.
"Театр им. В.Ф. Комиссаржевской глубоко скорбит по поводу ухода из жизни... заслуженной артистки России Натальи Юрьевны Даниловой", — сказано в некрологе театра.
Причину смерти, а также информацию о месте и дате прощания и похорон в театре не уточнили.
Наталья Данилова родилась в 1955 году в Ленинграде. Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Заслуженная артистка РСФСР. В 1976 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Служила в БДТ с 1977 по 1992 годы, в театре "Приют комедиантов" - с 1992 по 1994 годы. С 2001 года служила в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Данилова снималась в кино, в том числе в фильмах "Место встречи изменит нельзя", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и многих других.
Свою последнюю роль на сцене Театра имени Комиссаржевской Данилова исполнила в спектакле "С тобой и без тебя".
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Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
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