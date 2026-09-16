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Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам

Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам

Избирательная кампания, которая сейчас проходит в России, значимая и во многом определяющая. Голос каждого избирателя имеет значение. Участие в выборах является РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T18:08

2026-09-16T18:08

2026-09-16T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Избирательная кампания, которая сейчас проходит в России, значимая и во многом определяющая. Голос каждого избирателя имеет значение. Участие в выборах является общим вкладом в победу в специальной военной операции. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам в среду, 16 сентября.Он подчеркнул, участие в выборах – общий вклад граждан в победу России.Путин отметил, что выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов и органов муниципальной власти будут проходить в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября - в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.Путин также выразил уверенность в том, что в голосовании примут самое активное участие военнослужащие."Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны", – подчеркнул президент.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видеоИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в КрымуИнформационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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