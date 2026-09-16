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Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
Для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения. Об РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T11:11
2026-09-16T11:11
2026-09-16T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения. Об этом рассказал гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду, 16 сентября.По словам Рюмина, инфраструктура "Россетей" готова к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.Он уточнил, что плановый объем финансирования ремонтной программы предприятия составляет 135 миллиардов рублей. Аварийные запасы оборудования и материалов полностью укомплектованы. Дополнительно сформированы резервы для приграничных территорий и новых субъектов.Кроме того, "Россети" проводят совместные учения с МЧС и другими ведомствами по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций, добавил Рюмин.Ранее под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода. Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваРешения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму
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россети, отопительный сезон, новости, россия
Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
О подготовке к осенне-зимнему сезону рассказал гендиректор "Россетей"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения. Об этом рассказал гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду, 16 сентября.
По словам Рюмина, инфраструктура "Россетей" готова к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.
"Для оперативного проведения восстановительных работ сформировано более 10,5 тысячи бригад. Это около 50 тысяч наших специалистов. На случай внештатных ситуаций у нас подготовлено около 8 тысяч резервных источников электроснабжения, это более чем 670 МВт мощности", – рассказал гендиректор "Россетей".
Он уточнил, что плановый объем финансирования ремонтной программы предприятия составляет 135 миллиардов рублей. Аварийные запасы оборудования и материалов полностью укомплектованы. Дополнительно сформированы резервы для приграничных территорий и новых субъектов.
Кроме того, "Россети" проводят совместные учения с МЧС и другими ведомствами по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций, добавил Рюмин.
Ранее под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний,
в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода. Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы.
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