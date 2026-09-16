https://crimea.ria.ru/20260916/tramplin-v-buduschee-kak-molodezh-mozhet-odolet-sanktsionnye-barery-1159403607.html

Трамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры

Трамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Трамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры

Международные молодежные фестивали вносят позитивную долгосрочную перспективу диалога России со странами мира и формируют реальный имидж нашей страны за... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T07:10

2026-09-16T07:10

2026-09-16T07:10

екатеринбург

молодежь

мнения

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Международные молодежные фестивали вносят позитивную долгосрочную перспективу диалога России со странами мира и формируют реальный имидж нашей страны за рубежом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доцент кафедры "Основы российской государственности" КФУ им. Вернадского, кандидат социологических наук Андрей Зоткин.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин. Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Сейчас, по мнению доцента КФУ, когда обострился цивилизационный конфликт между Россией и странами Запада, особенно важно доносить всему миру правдивую информацию о нашем государстве. Именно с помощью мягкой силы, через молодежный диалог это может быть достижимо.Программа мероприятия в Екатеринбурге, добавил Андрей Зоткин, разнообразна. "Это что-то невероятное, с фестивальными секциями по странам, по регионам, по культурным сегментам. Причем здесь воспользовались опытом замечательного нашего крымского арт-кластера "Таврида.АРТ", который стал одним из организаторов начала фестиваля, его презентационной секции", – поделился он.По мнению гостя эфира, Крым в целом выступает в роли новатора и очень активного участника молодежных мероприятий, а также становится серьезной площадкой для различных подобных проектов.Несмотря на то, что в данное время молодежь мира все больше находится в цифровом информационном пространстве, подобные фестивали, считает Андрей Зоткин, несут большой отложенный эффект дружбы и взаимопонимания."Молодежь надо собирать вместе на огромных площадках, устраивать для них буквально фейерверк эмоций, чтобы этот эмоциональный отпечаток остался потом на долгие годы. Так мы можем показать Россию, нашу страну именно с точки зрения эмоционального контакта, и тогда ее начнут воспринимать совершенно по-другому и относиться совершенно по-другому, нежели это преподносят те, кто никогда здесь не был и никогда не видел", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежиМощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в РоссииВ Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, молодежь, мнения, общество, россия