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Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении, предупреждают в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:07
2026-09-16T08:07
2026-09-16T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении, предупреждают в компании "Крымэнерго".Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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РИА Новости Крым
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Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
Соцобъекты в некоторых районах Крыма перешли на резервные схемы электроснабжения
08:07 16.09.2026 (обновлено: 08:09 16.09.2026)