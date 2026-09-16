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Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении, предупреждают в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении, предупреждают в компании "Крымэнерго".Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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новости крыма, крым, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения

Соцобъекты в некоторых районах Крыма перешли на резервные схемы электроснабжения

08:07 16.09.2026 (обновлено: 08:09 16.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении, предупреждают в компании "Крымэнерго".

"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения", – сказано в сообщении.

Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения, подчеркнули в компании.
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