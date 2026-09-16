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Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения
Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения
Шести районам Крыма передадут в собственность более 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составит 1,2 тысячи гектаров. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Шести районам Крыма передадут в собственность более 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составит 1,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.В частности, в собственность Белогорского района будут переданы четыре участка площадью более 32 га, в собственность Джанкойского района – 18 участков площадью более 690 га, в собственность Красногвардейского района – пять участков площадью более 70 га.Кроме того, Красноперекопский район получит три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 50 га, Нижнегорский район – четыре участка площадью более 30 га, Первомайский район – девять участков площадью более 300 га.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачный массив Живописное может войти в состав СимферополяРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
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новости крыма, минимущества крыма, белогорский район, джанкойский район, красногвардейский район, красноперекопский район, нижнегорский район, первомайский район
Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения
Шести муниципалитетам Крыма передадут более 40 участков сельскохозяйственного назначения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Шести районам Крыма передадут в собственность более 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составит 1,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.
"Члены профильного комитета Государственного Совета РК согласовали передачу земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность шести муниципальных образований", – говорится в сообщении.
В частности, в собственность Белогорского района будут переданы четыре участка площадью более 32 га, в собственность Джанкойского района – 18 участков площадью более 690 га, в собственность Красногвардейского района – пять участков площадью более 70 га.
Кроме того, Красноперекопский район получит три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 50 га, Нижнегорский район – четыре участка площадью более 30 га, Первомайский район – девять участков площадью более 300 га.
Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения
в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.
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