https://crimea.ria.ru/20260916/shesti-rayonam-kryma-otdadut-svyshe-40-uchastkov-selkhoznaznacheniya-1159412731.html

Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения

Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения

Шести районам Крыма передадут в собственность более 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составит 1,2 тысячи гектаров. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:30

2026-09-16T09:30

2026-09-16T09:30

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минимущества крыма

белогорский район

джанкойский район

красногвардейский район

красноперекопский район

нижнегорский район

первомайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Шести районам Крыма передадут в собственность более 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составит 1,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.В частности, в собственность Белогорского района будут переданы четыре участка площадью более 32 га, в собственность Джанкойского района – 18 участков площадью более 690 га, в собственность Красногвардейского района – пять участков площадью более 70 га.Кроме того, Красноперекопский район получит три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 50 га, Нижнегорский район – четыре участка площадью более 30 га, Первомайский район – девять участков площадью более 300 га.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дачный массив Живописное может войти в состав СимферополяРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации

белогорский район

джанкойский район

красногвардейский район

красноперекопский район

нижнегорский район

первомайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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