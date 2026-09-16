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Рябков рассказал о возможностях дипломатического решения украинского вопроса
Рябков рассказал о возможностях дипломатического решения украинского вопроса - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Рябков рассказал о возможностях дипломатического решения украинского вопроса
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Перспектива политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине сегодня не ближе, чем была несколько месяцев... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T13:22
2026-09-16T13:22
2026-09-16T13:22
сергей рябков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Перспектива политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине сегодня не ближе, чем была несколько месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе брифинга по итогам саммита БРИКС.По его словам, Россия признательна партнерам по БРИКС за их творческие поиски, политическую волю и готовность содействовать в украинском вопросе. При этом Рябков отметил, сейчас преждевременно говорить о том, в каких форматах и когда может быть востребовано их практическое содействие, но вопрос на площадке БРИКС обсуждается по-крупному, в принципиальном ключе.Он отметил, на протяжении всего периода проведения СВО партнеры из стран БРИКС в разных форматах предлагали свои идеи, они и дальше будут находиться с Россией в плотном контакте по этому вопросу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийской риторики у США поубавилось - РябковТрамп сделал заявление после разговора с ПутинымВ МИД России оценили украинский вариант мирного плана
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сергей рябков, россия, украина, переговоры, в мире
Рябков рассказал о возможностях дипломатического решения украинского вопроса
Рябков рассказал о перспективе дипломатического урегулирования конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Перспектива политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине сегодня не ближе, чем была несколько месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе брифинга по итогам саммита БРИКС.
"Перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность", – сказал Рябков.
По его словам, Россия признательна партнерам по БРИКС за их творческие поиски, политическую волю и готовность содействовать в украинском вопросе. При этом Рябков отметил, сейчас преждевременно говорить о том, в каких форматах и когда может быть востребовано их практическое содействие, но вопрос на площадке БРИКС обсуждается по-крупному, в принципиальном ключе.
"Разговор по тематике происходящего на Украине и вокруг нее между лидерами БРИКС был максимально предметный. Президент России Владимир Путин дал все надлежащие оценки происходящего и той позиции, которую мы отстаиваем политически и на поле боя. Должен сказать, что все партнеры воспряли это с пониманием", – сказал замглавы МИД России.
Он отметил, на протяжении всего периода проведения СВО партнеры из стран БРИКС в разных форматах предлагали свои идеи, они и дальше будут находиться с Россией в плотном контакте по этому вопросу.
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