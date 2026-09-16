Рейтинг@Mail.ru
Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/razdolnenskiy-rayon-kryma-ostalsya-bez-gaza-chto-proizoshlo-1159413792.html
Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло
Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло
Раздольненский район Крыма в среду, 16 сентября, остался без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T09:35
2026-09-16T09:35
крым
новости крыма
крымгазсети
жкх
отключение газа в крыму
раздольненский район крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bf5045e928f433c01f283f7d2cd4c49c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Раздольненский район Крыма в среду, 16 сентября, остался без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".По данным предприятия, о сроках восстановления газоснабжения жителей района проинформируют дополнительно.Кроме того, "Крымгазсети" сообщает об отключении газа в Крыму на следующей неделе. Так, в среду, 23 сентября, с 08:00 до 17:00 в связи с производством работ без газа останутся жители села Митяево в Сакском районе Крыма. С 23 сентября с 08:00 до 17:00 часов 24 сентября будет приостановлена подача газа в селе Ястребовка (ул. Первомайская, ул. Украинская, ул. Юбилейная) Красногвардейского района.Кроме того, с 08:00 23 сентября до 14:00 25 сентября в связи с производством работ отключат газ абонентам в Алуште и Верхней Кутузовке.Ранее сообщалось, что на этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светомСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияВ Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b400ea7305b99540056ce7c6387ecff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымгазсети, жкх, отключение газа в крыму, раздольненский район крыма
Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло

Раздольненский район Крыма остался без газа в среду

09:35 16.09.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Раздольненский район Крыма в среду, 16 сентября, остался без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"В связи с производством ремонтно-восстановительных работ временно будет приостановлено газоснабжение Раздольненского района", – говорится в сообщении.
По данным предприятия, о сроках восстановления газоснабжения жителей района проинформируют дополнительно.
Кроме того, "Крымгазсети" сообщает об отключении газа в Крыму на следующей неделе. Так, в среду, 23 сентября, с 08:00 до 17:00 в связи с производством работ без газа останутся жители села Митяево в Сакском районе Крыма. С 23 сентября с 08:00 до 17:00 часов 24 сентября будет приостановлена подача газа в селе Ястребовка (ул. Первомайская, ул. Украинская, ул. Юбилейная) Красногвардейского района.
Кроме того, с 08:00 23 сентября до 14:00 25 сентября в связи с производством работ отключат газ абонентам в Алуште и Верхней Кутузовке.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
 
КрымНовости КрымаКрымгазсетиЖКХОтключение газа в КрымуРаздольненский район Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
12:10На Крымском мосту начала расти очередь
11:48В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
11:35Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
11:26В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей
11:11Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
10:51Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор
10:40В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
10:17В России кибермошенничество снизилось на треть
10:08"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
09:58Первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ – главные факты
09:47Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки
09:42В Севастополе за лето на воде погибли пять человек
09:35Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло
09:30Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения
09:18Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
09:11Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов
08:54ВС России ударили по автопроизводству в Киеве
08:3117 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом
08:1271 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния