https://crimea.ria.ru/20260916/razdolnenskiy-rayon-kryma-ostalsya-bez-gaza-chto-proizoshlo-1159413792.html

Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло

Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло

Раздольненский район Крыма в среду, 16 сентября, остался без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:35

2026-09-16T09:35

2026-09-16T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Раздольненский район Крыма в среду, 16 сентября, остался без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".По данным предприятия, о сроках восстановления газоснабжения жителей района проинформируют дополнительно.Кроме того, "Крымгазсети" сообщает об отключении газа в Крыму на следующей неделе. Так, в среду, 23 сентября, с 08:00 до 17:00 в связи с производством работ без газа останутся жители села Митяево в Сакском районе Крыма. С 23 сентября с 08:00 до 17:00 часов 24 сентября будет приостановлена подача газа в селе Ястребовка (ул. Первомайская, ул. Украинская, ул. Юбилейная) Красногвардейского района.Кроме того, с 08:00 23 сентября до 14:00 25 сентября в связи с производством работ отключат газ абонентам в Алуште и Верхней Кутузовке.Ранее сообщалось, что на этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светомСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияВ Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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