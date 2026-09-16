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Ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура
Ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура
Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T17:09
2026-09-16T17:09
2026-09-16T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно. Стыковка с модулем "Поиск" ожидается 19 сентября в 16:47 по московскому времени, уточняется в сообщении.10 июня Международная космическая станция скорректировала орбиту. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в КазахстанеОрбиту МКС подняли на 3,4 километраНа МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
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байконур, космос, новости, россия, роскосмос
Ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура
С Байконура стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" – Роскосмос