https://crimea.ria.ru/20260916/putin-vystupaet-s-obrascheniem-k-rossiyanam-1159431994.html

Путин выступает с обращением к россиянам

Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Путин выступает с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T18:00

2026-09-16T18:00

2026-09-16T18:00

владимир путин (политик)

новости

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выборы

выборы-2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму. В среду днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телеобращение главы государства к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Время начала - 18 часов.Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиВыборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, общество, россия, выборы, выборы-2026