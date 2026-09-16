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Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Путин выступает с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:00
2026-09-16T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму. В среду днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телеобращение главы государства к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Время начала - 18 часов.Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиВыборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видео
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владимир путин (политик), новости, общество, россия, выборы, выборы-2026
Путин выступает с обращением к россиянам

Путин выступает с обращением к россиянам на тему выборов в Госдуму

18:00 16.09.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму.
В среду днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телеобращение главы государства к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Время начала - 18 часов.
Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.
Ранее президент Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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